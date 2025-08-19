Фото: Харківська ОВА

Жителі Харківщини отримують поштові та соціальні послуги ближче до дому завдяки мобільним відділенням, що працюють навіть у прифронтових громадах

Про це повідомляє Харківська ОВА, передає RegioNews.

Проєкт реалізується за підтримки Харківської обласної військової адміністрації. Окрему увагу приділяють створенню безбар'єрного середовища та забезпеченню доступу до послуг для людей із обмеженою мобільністю.

Такі сервіси з'являться й у громадах під обстрілами

У селищі Пісочин таке відділення щомісяця обслуговує понад три тисячі мешканців. Основними користувачами є молодь і місцеві підприємці. Серед найпопулярніших послуг – відправлення та отримання посилок, виплата пенсій, соціальних виплат і допомоги від міжнародних організацій.

Щомісяця ним користуються тисячі мешканців

За словами територіальної менеджерки "Укрпошти" Марії Сосновської, мобільні відділення легко розгортаються без додаткового будівництва. Вони обладнані пандусами та генераторами, що дозволяє працювати автономно навіть у складних умовах. Наразі такі мобільні точки функціонують у Пісочині, Циркунах та Докучаєвському. Найближчим часом планується відкриття нових відділень у громадах, які найбільше постраждали від обстрілів.

Працівник мобільного відділення "Укрпошти"

Розгортання мобільних поштових сервісів є частиною комплексної стратегії розвитку доступних і безбар'єрних послуг на Харківщині. Завдяки цьому жителі навіть прифронтових населених пунктів мають змогу отримувати необхідні поштові та соціальні послуги ближче до дому.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині вже понад чотири сотні людей з інвалідністю отримали роботу. В області продовжують упроваджувати принципи безбар'єрності, і цей процес охоплює нові напрямки.