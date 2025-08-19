13:36  19 серпня
У Львові 19-річний хлопець жорстоко побив перехожого – його затримали
08:59  19 серпня
Жарти зі зброєю: у Франківську поліція зупинила авто через підозрілий предмет
07:58  19 серпня
На Сумщині ворожий дрон влучив у житловий будинок: є постраждалі
UA | RU
UA | RU
19 серпня 2025, 13:21

Нова підтримка бізнесу: Дергачівська МВА підписала меморандум із Центром профтехосвіти

19 серпня 2025, 13:21
Читайте также на русском языке
Фото: Дергачівська МВА
Читайте также
на русском языке

Підприємництво, кадри та цифрові навички. Дергачівська міська військова адміністрація підписала меморандум про співпрацю з Харківським центром професійно-технічної освіти державної служби зайнятості

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, передає RegioNews.

Меморандум передбачає низку спільних ініціатив у напрямках розвитку малого та середнього бізнесу, професійної підготовки кадрів, підтримки ветеранів, внутрішньо переміщених осіб та всіх охочих започаткувати власну справу.

Сторони домовилися про організацію освітніх заходів, розробку сучасних програм навчання, обмін інформацією про можливості підтримки бізнесу, а також про сприяння працевлаштуванню випускників та профорієнтаційній роботі.

Окрему увагу буде приділено підвищенню цифрових компетенцій, зокрема – навичок роботи зі штучним інтелектом. До участі в навчаннях планується залучати працівників органів місцевого самоврядування, освітян, медиків, підприємців та промисловців.

У Дергачівській МВА переконані: меморандум – це важливий крок до формування потужної локальної економіки, розширення можливостей для громадян та створення сприятливих умов для розвитку бізнесу в регіоні.

Зазначається, що угода стала результатом конструктивної взаємодії з партнерами в освітній сфері та за сприяння Харківської обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, Кабмін готує другий пакет підтримки прифронтових регіонів. Серед них – Харківщина. Новий пакет підтримки значно розширить можливості для життя та роботи в прифронтових громадах.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
бізнес розвиток Харківська область меморандум Харківська ОВА підтримка Дергачівська МВА
Критично важливі підприємства Харківщини зможуть бронювати до 100% працівників
15 серпня 2025, 17:39
Підприємствам Харківщини виділили понад 200 мільйонів євро на покриття нагальних потреб
15 серпня 2025, 17:13
Харківщина отримає субсидії та гранти для аграріїв у межах нової програми підтримки
15 серпня 2025, 16:50
Всі новини »
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
Путін погодився на потенційну зустріч із Володимиром Зеленським, - сенатор США Марко Рубіо
19 серпня 2025, 14:08
Поїздка Зеленського до Вашингтону: тему територій забрали з робочого столу світового співтовариства
19 серпня 2025, 13:43
У Львові 19-річний хлопець жорстоко побив перехожого – його затримали
19 серпня 2025, 13:36
У Києві судитимуть жінку за самовільне зайняття ділянки землі та будівництво біля озера "Заплавне"
19 серпня 2025, 13:15
На Львівщині митники затримали фуру з підробленими AirPods і аксесуарами від Gucci та Dior
19 серпня 2025, 13:01
У Києві елітний ЖК привласнив набережну Дніпра – тепер вона знову відкрита для всіх
19 серпня 2025, 12:55
Сарана відступила: у Запорізькій області зняли режим захисту від шкідників
19 серпня 2025, 12:46
Удар дронами по Ніжину: загинув 45-річний чоловік
19 серпня 2025, 12:38
Ексначальник управління Волинської ОВА переплатив 4,8 млн грн на закупівлях зерна
19 серпня 2025, 12:36
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »