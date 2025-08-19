Нова підтримка бізнесу: Дергачівська МВА підписала меморандум із Центром профтехосвіти

Фото: Дергачівська МВА

Підприємництво, кадри та цифрові навички. Дергачівська міська військова адміністрація підписала меморандум про співпрацю з Харківським центром професійно-технічної освіти державної служби зайнятості

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, передає RegioNews.

Меморандум передбачає низку спільних ініціатив у напрямках розвитку малого та середнього бізнесу, професійної підготовки кадрів, підтримки ветеранів, внутрішньо переміщених осіб та всіх охочих започаткувати власну справу.

Сторони домовилися про організацію освітніх заходів, розробку сучасних програм навчання, обмін інформацією про можливості підтримки бізнесу, а також про сприяння працевлаштуванню випускників та профорієнтаційній роботі.

Окрему увагу буде приділено підвищенню цифрових компетенцій, зокрема – навичок роботи зі штучним інтелектом. До участі в навчаннях планується залучати працівників органів місцевого самоврядування, освітян, медиків, підприємців та промисловців.

У Дергачівській МВА переконані: меморандум – це важливий крок до формування потужної локальної економіки, розширення можливостей для громадян та створення сприятливих умов для розвитку бізнесу в регіоні.

Зазначається, що угода стала результатом конструктивної взаємодії з партнерами в освітній сфері та за сприяння Харківської обласної військової адміністрації.

