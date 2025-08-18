Фото: ОВА

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Росіяни поцілили чотирма БпЛА типу "Герань-2" в пʼятитиповерховий будинок.

"Спалахнули пожежі в квартирах на першому, третьому та пʼятому поверхах. Зафіксовано руйнування перекриттів та обвали. Загалом пошкоджено шість житлових будинків та 15 автомобілів", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки загинули три людини. Серед них – півторарічна дівчинка, тіло якої дістали з-під завалів. 17 людей отримали травми різного ступеня тяжкості, деякі з яких були госпіталізовані.

Аварійно-рятувальна операція триває.

Очільник ОВА додав, що ще було зафіксовано влучання в землю двох ворожих БпЛА типу "Герань-2" також в Індустріальному районі міста.

Нагадаємо, 17 серпня близько 22:50 російські військові завдали ракетного удару по Індустріальному району Харкова. Ракета влучила у землю поблизу багатоповерхового житлового будинку, постраждали 11 людей.