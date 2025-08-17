16:18  16 серпня
У ДСНС попередили про погіршення погодних умов
15:29  16 серпня
На Львівщині сталася масштабна пожежа на підприємстві
09:21  16 серпня
На Донеччині ракета пробила п'ятиповерхівку і застрягла всередині будинку
UA | RU
UA | RU
17 серпня 2025, 15:55

Росіяни атакували будинки на Харківщині

17 серпня 2025, 15:55
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Вдень 17 серпня російські війська атакували Харківську область. Окупанти вдарили дронами по селу Підсереднє

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Внаслідок обстрілу загорівся житловий будинок на двох господарів. Вогонь охопив близько 300 квадратних метрів. На щастя, ніхто не постраждав.

"До ліквідації наслідків ворожої атаки залучалися підрозділи ДСНС, зокрема медики та офіцер-рятувальник громади. Допомогу надавала й техніка місцевого сільгосппідприємства", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, раніше російські війська обстріляли Словʼянськ Донецької області. Окупанти вдарили по місту близько 17:00, поціливши по Залізничному мікрорайону.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріли окупанти Харківська область
Росіяни атакували українських рятувальників під час ліквідації пожежі у Запорізькій області
16 серпня 2025, 09:49
Обстріли Дніпропетровщини: виникли пожежі, є загиблий
15 серпня 2025, 20:35
Росіяни вдарили по АЗС на Сумщині: є постраждалий
15 серпня 2025, 08:06
Всі новини »
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
Санкції проти РФ та територіальна цілісність України: про що говорили Зеленський та фон дер Ляєн
17 серпня 2025, 18:30
Акторка Анна Кошмал зізналась, чому не змогла повернутися до форми після пологів
17 серпня 2025, 18:00
Скорочення комендантської години на Харківщині: що буде з громадським транспортом
17 серпня 2025, 17:30
Відома тренерка Аніта Луценко зізналась, чи планує вона виходити заміж
17 серпня 2025, 17:00
"Було прокляття": Данилко розповів, чому в нього не склалось особисте життя
17 серпня 2025, 16:50
На Київщині загорівся будинок: постраждали діти
17 серпня 2025, 16:30
На окупованих територіях опалювальний сезон під загрозою - ЦНС
17 серпня 2025, 16:15
Удар по Кам'янському: постраждалу вагітну та її немовля врятували
17 серпня 2025, 15:35
Європейська підтримка: лідери країн ЄС поїдуть з Зеленським до Трампа
17 серпня 2025, 14:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Володимир Фесенко
Всі блоги »