Фото: ДСНС

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Внаслідок обстрілу загорівся житловий будинок на двох господарів. Вогонь охопив близько 300 квадратних метрів. На щастя, ніхто не постраждав.

"До ліквідації наслідків ворожої атаки залучалися підрозділи ДСНС, зокрема медики та офіцер-рятувальник громади. Допомогу надавала й техніка місцевого сільгосппідприємства", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, раніше російські війська обстріляли Словʼянськ Донецької області. Окупанти вдарили по місту близько 17:00, поціливши по Залізничному мікрорайону.