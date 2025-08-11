Фото: ОВА

С понедельника, 11 августа, в Запорожье начали курсировать первые 10 крупногабаритных европейских автобусов

Об этом передает RegioNews со ссылкой на " Справжнє ".

Новые автобусы будут курсировать по маршруту №71 "Симферопольское шоссе – площадь Запорожская". Транспорт будет работать по графику с 5:00 до 22:30.

"Вскоре еще больше автобусов на самых популярных маршрутах города. Запорожье двигается вперед!", – отметил глава Запорожской ОВА Иван Федоров .

В этом году в Запорожье удвоят количество муниципальных автобусов – с 50 до 100. Автобусы город получит бесплатно от международных партнеров. Ранее на баланс КП "Запорожэлектротранс" уже передали 24 автобуса, полученных от Италии, Франции и Швеции.

