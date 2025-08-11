07:36  11 августа
В Киевской области собака напала на 9-летнего мальчика: полиция открыла дело
07:14  11 августа
Смертельное ДТП в Хмельницкой области: погибли пять человек
07:49  11 августа
На Запорожском направлении погиб известный художник Давид Чичкан
UA | RU
UA | RU
11 августа 2025, 08:46

В Запорожье на маршруты вышли европейские автобусы

11 августа 2025, 08:46
Читайте також українською мовою
Фото: ОВА
Читайте також
українською мовою

С понедельника, 11 августа, в Запорожье начали курсировать первые 10 крупногабаритных европейских автобусов

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Справжнє".

Новые автобусы будут курсировать по маршруту №71 "Симферопольское шоссе – площадь Запорожская". Транспорт будет работать по графику с 5:00 до 22:30.

"Вскоре еще больше автобусов на самых популярных маршрутах города. Запорожье двигается вперед!", – отметил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

В этом году в Запорожье удвоят количество муниципальных автобусов – с 50 до 100. Автобусы город получит бесплатно от международных партнеров. Ранее на баланс КП "Запорожэлектротранс" уже передали 24 автобуса, полученных от Италии, Франции и Швеции.

Напомним, в Днепре перекрыли перекресток улиц Владимира Великого и Европейской из-за капитального ремонта ливневой канализации. Работы продлятся до 25 декабря.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Запорожье автобусные маршруты общественный транспорт автобусы
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
У Потапа и Насти Каменских, как сообщают, есть сын, проживающий в Испании
11 августа 2025, 12:25
О пренебрежение к военным в тылу: кто имеет право критиковать
11 августа 2025, 12:25
В Киеве будут судить мужчину, который ограбил женщину на детской площадке
11 августа 2025, 12:13
В Украине продолжается масштабная "облава" на уклонистов: уже почти 30 подозрений
11 августа 2025, 12:04
В Киеве растет количество госпитализаций с COVID, все больше пациентов в тяжелом состоянии
11 августа 2025, 11:54
Из-за непогоды без света остались более 100 населенных пунктов
11 августа 2025, 11:42
На Волыни сообщают о затонувшем человеке: что известно о его гибели
11 августа 2025, 11:25
В Одесской области 22-летнего парня будут судить за подготовку теракта
11 августа 2025, 11:20
"Оккупанты воют от беспомощности": в ГУР показали уничтожение логистики врага на Сумщине
11 августа 2025, 11:07
Женщина зарезала сожителя во время застолья в многоэтажном доме Днепровского района Киева
11 августа 2025, 11:00
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Все публикации »
Вадим Денисенко
Юрий Бутусов
Сергей Фурса
Все блоги »