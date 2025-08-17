16:18  16 серпня
У ДСНС попередили про погіршення погодних умов
15:29  16 серпня
На Львівщині сталася масштабна пожежа на підприємстві
09:21  16 серпня
На Донеччині ракета пробила п'ятиповерхівку і застрягла всередині будинку
UA | RU
UA | RU
17 серпня 2025, 17:30

Скорочення комендантської години на Харківщині: що буде з громадським транспортом

17 серпня 2025, 17:30
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Від 17 серпня час роботи громадського транспорту в Харкові подовжено. Будуть змінені графіки руху метро та наземного електротранспорту

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Час роботи метрополітену збільшили на пів години. Станції для пасажирів тепер будуть зачиняти о 22:00. Зокрема, подовжили час роботи трамвайних та тролейбусних маршрутів:

  • у робочі дні — для трамваїв №3, 6, 8, 12, 16, 16А, 20, 23, 27; тролейбусів №1, 2, 3, 6, 12, 13, 24, 34, 35, 45, 46, 56;
  • у вихідні дні — для трамваїв №3, 6, 8, 16, 16А, 20, 23, 27; тролейбусів №1, 2, 3, 24, 34, 45, 46, 56.

Також найближчим часом міська влада планує розглянути питання щодо подовження часу роботи інших маршрутів наземного транспорту.

Нагадаємо, у Харкові та області скорочено тривалість комендантської години. Вона тепер діятиме з півночі до 5-ї ранку. При цьому це не стосується громад, де запроваджено власний режим посиленої комендантської години.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Комендантська година воєнний стан громадський транспорт Харків
Актуальні робочі місця в Харківській області - де платять найбільше
14 серпня 2025, 17:16
У Харкові відкриють унікальну фотовиставку про появу науки
14 серпня 2025, 01:50
У Запоріжжі на маршрут вийшли європейські автобуси
11 серпня 2025, 08:46
Всі новини »
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
Санкції проти РФ та територіальна цілісність України: про що говорили Зеленський та фон дер Ляєн
17 серпня 2025, 18:30
Акторка Анна Кошмал зізналась, чому не змогла повернутися до форми після пологів
17 серпня 2025, 18:00
Відома тренерка Аніта Луценко зізналась, чи планує вона виходити заміж
17 серпня 2025, 17:00
"Було прокляття": Данилко розповів, чому в нього не склалось особисте життя
17 серпня 2025, 16:50
На Київщині загорівся будинок: постраждали діти
17 серпня 2025, 16:30
На окупованих територіях опалювальний сезон під загрозою - ЦНС
17 серпня 2025, 16:15
Росіяни атакували будинки на Харківщині
17 серпня 2025, 15:55
Удар по Кам'янському: постраждалу вагітну та її немовля врятували
17 серпня 2025, 15:35
Європейська підтримка: лідери країн ЄС поїдуть з Зеленським до Трампа
17 серпня 2025, 14:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Володимир Фесенко
Всі блоги »