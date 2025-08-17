Фото з відкритих джерел

Від 17 серпня час роботи громадського транспорту в Харкові подовжено. Будуть змінені графіки руху метро та наземного електротранспорту

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Час роботи метрополітену збільшили на пів години. Станції для пасажирів тепер будуть зачиняти о 22:00. Зокрема, подовжили час роботи трамвайних та тролейбусних маршрутів:

у робочі дні — для трамваїв №3, 6, 8, 12, 16, 16А, 20, 23, 27; тролейбусів №1, 2, 3, 6, 12, 13, 24, 34, 35, 45, 46, 56;

у вихідні дні — для трамваїв №3, 6, 8, 16, 16А, 20, 23, 27; тролейбусів №1, 2, 3, 24, 34, 45, 46, 56.

Також найближчим часом міська влада планує розглянути питання щодо подовження часу роботи інших маршрутів наземного транспорту.

Нагадаємо, у Харкові та області скорочено тривалість комендантської години. Вона тепер діятиме з півночі до 5-ї ранку. При цьому це не стосується громад, де запроваджено власний режим посиленої комендантської години.