Скорочення комендантської години на Харківщині: що буде з громадським транспортом
Від 17 серпня час роботи громадського транспорту в Харкові подовжено. Будуть змінені графіки руху метро та наземного електротранспорту
Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.
Час роботи метрополітену збільшили на пів години. Станції для пасажирів тепер будуть зачиняти о 22:00. Зокрема, подовжили час роботи трамвайних та тролейбусних маршрутів:
- у робочі дні — для трамваїв №3, 6, 8, 12, 16, 16А, 20, 23, 27; тролейбусів №1, 2, 3, 6, 12, 13, 24, 34, 35, 45, 46, 56;
- у вихідні дні — для трамваїв №3, 6, 8, 16, 16А, 20, 23, 27; тролейбусів №1, 2, 3, 24, 34, 45, 46, 56.
Також найближчим часом міська влада планує розглянути питання щодо подовження часу роботи інших маршрутів наземного транспорту.
Нагадаємо, у Харкові та області скорочено тривалість комендантської години. Вона тепер діятиме з півночі до 5-ї ранку. При цьому це не стосується громад, де запроваджено власний режим посиленої комендантської години.
