17:33  14 августа
Харьков и Бородянка присоединятся к тестированию 5G в Украине
18:12  14 августа
14 августа скончался львовский режиссер и заслуженный работник культуры Мирослав Мединский
13:56  14 августа
Фура с тоннами Coca-Cola перевернулась на трассе Киев - Одесса
UA | RU
UA | RU
14 августа 2025, 17:16

Актуальные рабочие места в Харьковской области - где платят больше всего

14 августа 2025, 17:16
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

По состоянию на 14 августа 2025 года в Харьковской области насчитывается 3384 открытых вакансии

Об этом сообщает Харьковская ОВА, передает RegioNews.

При поддержке Харьковской ОВА местные работодатели активно ищут специалистов в различных сферах, предлагая конкурентные условия труда и зарплаты.

Среди самых высокооплачиваемых позиций на этой неделе лидирует печатник офсетной плоской печати с зарплатой до 50 000 грн. Также актуальны вакансии главного электромеханика (39 700 грн), водителя погрузчика (30 000 грн), сварщика на электронно-лучевых сварочных установках (29 900 грн) и машиниста баровой установки (27 800 грн).

Кроме технических специальностей, предлагаются должности начальника отдела (26 000 грн), эрготерапевта (23 000 грн) и инженера по автоматизированным системам управления производством (22 900 грн).

Зарплаты до 50 000 грн в месяц

Для тех, кто интересуется социальной сферой, открыты вакансии специалиста по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц с зарплатой 21 000 грн и начальника планово-экономического отдела с оплатой 20 000 грн. Полный перечень доступных вакансий по Харькову и области можно найти по официальной ссылке областной службы занятости.

За консультациями по трудоустройству жители региона могут обращаться на горячую линию Харьковского областного центра занятости. Линия работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 по номерам

  • 0800 600 498
  • и +38 (096) 055 48 69.

Подробная информация о работе филиалов и их структурных подразделений доступна на официальном сайте службы.

Напомним, в Харьковской области стартует новый учебный курс для предпринимателей. При поддержке Харьковской ОВА участники узнают, как адаптировать бизнес к условиям войны.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьков работа трудоустройство вакансия Харьковская ОВА Служба занятости
Предпринимателей Харьковщины будут учить, как перестроить бизнес во время войны
14 августа 2025, 16:31
В Харьковской области запускают программу комплексной поддержки демобилизованных и освобожденных из плена воинов
14 августа 2025, 16:28
Аграрии Харьковщины получат миллионные компенсации
13 августа 2025, 19:35
Все новости »
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
14 августа скончался львовский режиссер и заслуженный работник культуры Мирослав Мединский
14 августа 2025, 18:12
57-летнего жителя Днепра зарезали ради микроавтобуса и спрятали тело в фортификационном сооружении
14 августа 2025, 18:00
В Харьковской области пройдет онлайн-встреча между властью и бизнесом
14 августа 2025, 17:45
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
14 августа 2025, 17:35
Харьков и Бородянка присоединятся к тестированию 5G в Украине
14 августа 2025, 17:33
В Генштабе рассказали о ситуации в Донецкой области
14 августа 2025, 17:22
Против блоггерши Мандзюк, которая учила своих детей избивать других детей за язык, возбудила уголовное дело
14 августа 2025, 17:13
Горные спасатели спасли двух туристов в Карпатах на Раховщине
14 августа 2025, 17:05
В Днепре улица превратилась в стихийный рынок: куча нарушений и горы мусора
14 августа 2025, 16:56
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Все публикации »
Вадим Денисенко
Павел Казарин
Валерий Чалый
Все блоги »