Фото: иллюстративное

По состоянию на 14 августа 2025 года в Харьковской области насчитывается 3384 открытых вакансии

Об этом сообщает Харьковская ОВА, передает RegioNews.

При поддержке Харьковской ОВА местные работодатели активно ищут специалистов в различных сферах, предлагая конкурентные условия труда и зарплаты.

Среди самых высокооплачиваемых позиций на этой неделе лидирует печатник офсетной плоской печати с зарплатой до 50 000 грн. Также актуальны вакансии главного электромеханика (39 700 грн), водителя погрузчика (30 000 грн), сварщика на электронно-лучевых сварочных установках (29 900 грн) и машиниста баровой установки (27 800 грн).

Кроме технических специальностей, предлагаются должности начальника отдела (26 000 грн), эрготерапевта (23 000 грн) и инженера по автоматизированным системам управления производством (22 900 грн).

Зарплаты до 50 000 грн в месяц

Для тех, кто интересуется социальной сферой, открыты вакансии специалиста по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц с зарплатой 21 000 грн и начальника планово-экономического отдела с оплатой 20 000 грн. Полный перечень доступных вакансий по Харькову и области можно найти по официальной ссылке областной службы занятости.

За консультациями по трудоустройству жители региона могут обращаться на горячую линию Харьковского областного центра занятости. Линия работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 по номерам

0800 600 498

и +38 (096) 055 48 69.

Подробная информация о работе филиалов и их структурных подразделений доступна на официальном сайте службы.

