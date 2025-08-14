Предпринимателей Харьковщины будут учить, как перестроить бизнес во время войны

иллюстративное фото: из открытых источников

В Харьковской области стартует новый набор участников на курс «Перестройка бизнеса во время войны»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.

Общественная организация "Ассоциация частных работодателей" при поддержке Харьковской ОВА объявила новый набор предпринимателей на учебный курс "Перестройка бизнеса во время войны".

Как отмечается, программа разработана для владельцев действующих бизнесов, подвергшихся последствиям обстрелов и стремящихся адаптироваться к условиям военного времени, сохранить и развить свое дело.

Учеба стартует 27 августа. Продолжительность курса составляет 1,5 месяца (54 часа). Формат – очный (без онлайн-трансляций). Занятия будут проходить три раза в неделю во второй половине дня.

Отбор участников производится на конкурсной основе. Участие бесплатное.

Подать заявку можно, заполнив онлайн-форму.

Напомним, Кабмин запускает новые механизмы поддержки бизнеса Харьковщины. Особое внимание было уделено обеспечению бизнеса кадрами.