14:29  14 августа
Во Львове нашли мертвыми двух 14-летних парней
12:32  14 августа
В Карпатах на Говерле травмировалась туристка: помогли спасатели
07:35  14 августа
На Ровенщине брат убил брата во время ссоры — дело передали в суд
UA | RU
UA | RU
14 августа 2025, 16:31

Предпринимателей Харьковщины будут учить, как перестроить бизнес во время войны

14 августа 2025, 16:31
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Харьковской области стартует новый набор участников на курс «Перестройка бизнеса во время войны»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.

Общественная организация "Ассоциация частных работодателей" при поддержке Харьковской ОВА объявила новый набор предпринимателей на учебный курс "Перестройка бизнеса во время войны".

Как отмечается, программа разработана для владельцев действующих бизнесов, подвергшихся последствиям обстрелов и стремящихся адаптироваться к условиям военного времени, сохранить и развить свое дело.

Учеба стартует 27 августа. Продолжительность курса составляет 1,5 месяца (54 часа). Формат – очный (без онлайн-трансляций). Занятия будут проходить три раза в неделю во второй половине дня.

Отбор участников производится на конкурсной основе. Участие бесплатное.

Подать заявку можно, заполнив онлайн-форму.

Напомним, Кабмин запускает новые механизмы поддержки бизнеса Харьковщины. Особое внимание было уделено обеспечению бизнеса кадрами.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
бизнес экономика Харьковская область Харьковская ОВА поддержка
В Харьковской области запускают программу комплексной поддержки демобилизованных и освобожденных из плена воинов
14 августа 2025, 16:28
Аграрии Харьковщины получат миллионные компенсации
13 августа 2025, 19:35
Молодые врачи Харьковской области могут получить по 200 тыс. грн
13 августа 2025, 19:22
Все новости »
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
В Кривом Роге 45-летний злоумышленник во время ссоры нанес женщине многочисленные удары
14 августа 2025, 16:30
В Харьковской области запускают программу комплексной поддержки демобилизованных и освобожденных из плена воинов
14 августа 2025, 16:28
Сделал фейковое задержание, чтобы спасти друга от мобилизации: в Харькове судили бывшего правоохранителя
14 августа 2025, 16:10
В Украине будут судить российского олигарха, завладевшего имуществом Львовского автобусного завода
14 августа 2025, 15:55
На Буковине пограничники обнаружили под грузовиком мужчину, который заплатил $7000, чтобы попасть в Румынию
14 августа 2025, 15:39
В Украину вернули 84 пленных, среди них – военные и гражданские
14 августа 2025, 15:27
Екатерина Остапчук похвасталась брендовым кольцом от мужа
14 августа 2025, 15:21
В Тернополе задержан мошенник, который рассчитывался сувенирными деньгами и присваивал чужое имущество
14 августа 2025, 15:17
Житель Запорожской области после работы на рашистов пытался мобилизоваться в ВСУ
14 августа 2025, 15:08
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Павел Казарин
Валерий Чалый
Все блоги »