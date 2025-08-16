12:52  16 серпня
Харківщина отримала сучасне телекомунікаційне обладнання від міжнародних партнерів

16 серпня 2025, 14:41
фото: Харківська обласна військова адміністрація
Завдяки співпраці Харківської обласної військової адміністрації і латвійських партнерів область отримала сучасне телекомунікаційне обладнання

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську ОВА.

За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова його заступник Андрій Дорожко зустрівся з представниками Фонду "Entrepreneurs for Peace".

Під час зустрічі міжнародні партнери передали партію сучасного обладнання для безпечного й стабільного доступу до інтернету в умовах воєнного стану.

"Продовжуємо розбудовувати цифрову інфраструктуру Харківської області. Цей напрямок роботи перебуває на постійному контролі начальника ХОВА Олега Синєгубова. Особлива подяка головному виконавчому директору MikroTik Джону Таллі за вагомий внесок і підтримку, а також Ієві Ілвеса за важливу роль у реалізації цієї ініціативи. Дякуємо також Лаурі Скроделе та команді Фонду "Entrepreneurs for Peace" за небайдужість і допомогу нашому регіону", – зазначив Андрій Дорожко.

Отримане обладнання MikroTik дозволить підвищити кіберзахист цифрової інфраструктури області, забезпечити стабільний інтернет-зв’язок у деокупованих громадах і посилити доступність мешканців до онлайн-послуг.

Нагадаємо, Харківщина та ЮНІСЕФ розширюють проєкти допомоги й безпеки для прифронтових громад. Крім того, область отримає додаткове фінансування для медичних проєктів.

