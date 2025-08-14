17:33  14 августа
Харьков и Бородянка присоединятся к тестированию 5G в Украине
18:12  14 августа
14 августа скончался львовский режиссер и заслуженный работник культуры Мирослав Мединский
13:56  14 августа
Фура с тоннами Coca-Cola перевернулась на трассе Киев - Одесса
UA | RU
UA | RU
14 августа 2025, 17:45

В Харьковской области пройдет онлайн-встреча между властью и бизнесом

14 августа 2025, 17:45
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Харьковская ОВА организует онлайн-встречу «Диалог власти и бизнеса»

Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на Харьковскую ОВА.

"На территории Харьковской области продолжает свою работу онлайн-платформа "Диалог власти и бизнеса" с целью обеспечения эффективного взаимодействия между государством и бизнесом", - говорится в сообщении.

Онлайн-встреча состоится 15 августа в 11:00.

Тема: "Развитие социально-трудовых отношений и поддержка предпринимательства в Харьковской области".

Для участия в мероприятии необходимо заполнить электронную анкету по постоянно действующей ссылке.

Встреча будет проходить при поддержке Харьковской ОВА.

Как сообщалось, предпринимателей Харьковщины будут учить, как перестроить бизнес во время войны. Учеба стартует 27 августа. Продолжительность курса составляет 1,5 месяца (54 часа).

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область Харьковская ОВА бизнес власть поддержка
Харьков и Бородянка присоединятся к тестированию 5G в Украине
14 августа 2025, 17:33
В Харьковской области запускают программу комплексной поддержки демобилизованных и освобожденных из плена воинов
14 августа 2025, 16:28
Аграрии Харьковщины получат миллионные компенсации
13 августа 2025, 19:35
Все новости »
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
14 августа скончался львовский режиссер и заслуженный работник культуры Мирослав Мединский
14 августа 2025, 18:12
57-летнего жителя Днепра зарезали ради микроавтобуса и спрятали тело в фортификационном сооружении
14 августа 2025, 18:00
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
14 августа 2025, 17:35
Харьков и Бородянка присоединятся к тестированию 5G в Украине
14 августа 2025, 17:33
В Генштабе рассказали о ситуации в Донецкой области
14 августа 2025, 17:22
Актуальные рабочие места в Харьковской области - где платят больше всего
14 августа 2025, 17:16
Против блоггерши Мандзюк, которая учила своих детей избивать других детей за язык, возбудила уголовное дело
14 августа 2025, 17:13
Горные спасатели спасли двух туристов в Карпатах на Раховщине
14 августа 2025, 17:05
В Днепре улица превратилась в стихийный рынок: куча нарушений и горы мусора
14 августа 2025, 16:56
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Все публикации »
Вадим Денисенко
Павел Казарин
Валерий Чалый
Все блоги »