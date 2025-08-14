В Харьковской области пройдет онлайн-встреча между властью и бизнесом

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на Харьковскую ОВА.

"На территории Харьковской области продолжает свою работу онлайн-платформа "Диалог власти и бизнеса" с целью обеспечения эффективного взаимодействия между государством и бизнесом", - говорится в сообщении.

Онлайн-встреча состоится 15 августа в 11:00.

Тема: "Развитие социально-трудовых отношений и поддержка предпринимательства в Харьковской области".

Для участия в мероприятии необходимо заполнить электронную анкету по постоянно действующей ссылке.

Встреча будет проходить при поддержке Харьковской ОВА.

Как сообщалось, предпринимателей Харьковщины будут учить, как перестроить бизнес во время войны. Учеба стартует 27 августа. Продолжительность курса составляет 1,5 месяца (54 часа).