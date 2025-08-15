21:24  15 серпня
Удар по Сумах: у мережі показали відео наслідків
15 серпня
Вихідні в Україні будуть спекотними
15 серпня
На Закарпатті пасажирські вагони зійшли з рейок: що відомо
15 серпня 2025, 20:48

На Харківщині директора санаторію підозрюють у розкраданні майже 80 млн грн

15 серпня 2025, 20:48
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Правоохоронці викрили розкрадання 78 млн грн на фіктивній реабілітації

Як передає RegioNews, про це повідомили у Національній поліції України.

За даними слідства, директор санаторію на Харківщині не мав достатньої кількості кваліфікованих фахівців та необхідного обладнання, однак уклав договір з Національною службою здоров’я України на понад 122 мільйони гривень. Згідно підписаних документів, заклад мав надавати повний комплекс реабілітаційних послуг, але фактично все зводилося до поселення та формальних процедур, часто — за додаткову оплату.

Таким чином, з лютого по вересень 2023 року, на рахунок санаторію незаконно надійшло понад 78,7 мільйона гривень. Гроші витрачали на власні потреби, зарплати, премії тощо.

Директору санаторію уже повідомили про підозру за привласнення чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі та права обіймати певні посади та конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Харківщині запускають програму комплексної підтримки демобілізованих та звільнених з полону воїнів. У парламенті вже опрацьовано законопроєкт, який суттєво покращить систему реінтеграції.

14 серпня 2025
07 серпня 2025
