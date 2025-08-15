На Харківщині директора санаторію підозрюють у розкраданні майже 80 млн грн

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це повідомили у Національній поліції України.

За даними слідства, директор санаторію на Харківщині не мав достатньої кількості кваліфікованих фахівців та необхідного обладнання, однак уклав договір з Національною службою здоров’я України на понад 122 мільйони гривень. Згідно підписаних документів, заклад мав надавати повний комплекс реабілітаційних послуг, але фактично все зводилося до поселення та формальних процедур, часто — за додаткову оплату.

Таким чином, з лютого по вересень 2023 року, на рахунок санаторію незаконно надійшло понад 78,7 мільйона гривень. Гроші витрачали на власні потреби, зарплати, премії тощо.

Директору санаторію уже повідомили про підозру за привласнення чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі та права обіймати певні посади та конфіскацією майна.

