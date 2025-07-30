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30 июля 2025, 12:17

Психологическая поддержка в школах Харьковщины: совместный проект ХОВА и ЮНИСЕФ

30 июля 2025, 12:17
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фото: Харьковская ОВА
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Харьковская областная военная администрация продолжает работать над поддержкой экономической активности и развития общин, а также над поддержкой наиболее уязвимых граждан. Сейчас ОВА совместно с ЮНИСЕФ реализует в области пилотный проект психосоциальной поддержки участников образовательного процесса

Об этом сообщила прессслужба администрации, передает RegioNews.

По поручению начальника ОВА Олега Синегубова его заместитель Вита Ковальская встретилась с представителями ЮНИСЕФ, Харьковского педагогического университета имени Сковороды и Харьковского университета имени Каразина. Обсудили пилотный проект поддержки психического здоровья для участников образовательного процесса в прифронтовых общинах Харьковщины.

Цель проекта – создать эффективную систему поддержки для учащихся, их семей и работников школ, чтобы помочь заботиться о психическом здоровье. Он включает 11 общин в Берестинском и Лозовском районах, где работают школы, участвующие в программе.

В рамках проекта проведут различные тренинги и программы: базовый тренинг по психосоциальной поддержке, "Дети и война", "Родительство без стресса", "Самопомощь+", "Problem management+", "Психосоциальная поддержка для учителей", "Уроки счастья" и другие.

В мероприятиях примут участие 465 педагогов: 135 учителей начальных классов, 330 учителей средней школы, 32 психолога, 22 социальных педагога и 13 практических психологов инклюзивно-ресурсных центров.

Как известно, проект реализуется в рамках всеукраинской программы "Ты как?", инициированной первой леди Украины Еленой Зеленской, с участием Координационного центра по психическому здоровью КМУ, Министерства образования и науки Украины и ЮНИСЕФ.

Напомним, на Харьковщине до конца года планируют построить более 30 укрытий для учебных заведений. Это позволит организовать офлайн-обучение для более 40 тысяч учащихся. Речь идет также о заведениях общего среднего образования.

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