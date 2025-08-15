11:45  15 серпня
На Дніпропетровщині п'яна жінка вдарила чоловіка ножем у спину
11:11  15 серпня
У Луцьку 14-річний підліток впав у колектор
07:30  15 серпня
На лінії вогню: 280 дітей залишаються у зонах обов'язкової евакуації
UA | RU
UA | RU
15 серпня 2025, 13:58

На Харківщині за суспільно корисні роботи платитимуть більше

15 серпня 2025, 13:58
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Кабінет Міністрів підвищив оплату праці для учасників суспільно корисних робіт (СКР) у прифронтових регіонах, зокрема на Харківщині. Тепер заробітна плата за такі тимчасові роботи зросла на 33% і становить 16 тисяч гривень — це дві мінімальні зарплати

Про це повідомив Харківський обласний центр зайнятості, передає RegioNews.

Суспільно корисні роботи організовуються на замовлення військових адміністрацій у період воєнного стану. Вони спрямовані на відновлення інфраструктури, підтримку місцевого населення, допомогу Збройним силам України та забезпечення стабільності громад в умовах війни.

Участь у СКР є добровільною. Нові зміни також розширили коло учасників: тепер до робіт можуть залучатися люди пенсійного віку до 70 років, а не лише зареєстровані безробітні та переселенці, як було раніше.

Наразі суспільно корисні роботи проводяться у 19 регіонах України. Оплата праці та умови на інших територіях залишаються без змін.

Нагадаємо, Харківська обласна військова адміністрація продовжує працювати над підтримкою економічної активності та розвитку громад, а також над підтримкою найбільш вразливих громадян. ОВА спільно з ЮНІСЕФ реалізує в області пілотний проєкт психосоціальної підтримки учасників освітнього процесу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область плата Харківська ОВА підтримка зарплата Кабінет міністрів суспільно корисні роботи
Підприємців Харківщини навчатимуть, як перебудувати бізнес під час війни
14 серпня 2025, 16:31
На Харківщині запускають програму комплексної підтримки демобілізованих та звільнених з полону воїнів
14 серпня 2025, 16:28
Харківські підприємці можуть отримати до 16 млн грн на відновлення бізнесу
13 серпня 2025, 15:04
Всі новини »
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
Підтримка Харківщини: реєстрація бізнесу і майна стала безкоштовною
15 серпня 2025, 14:55
На Балі затримали українку з 2 кг наркотиків: справа може завершитися смертною карою
15 серпня 2025, 14:51
Українські військові знищили корабель з боєприпасами для "Шахедів" та іранським вантажем
15 серпня 2025, 14:35
У Львові студента судитимуть за вбивство пенсіонерки: йому світить довічне ув'язнення
15 серпня 2025, 14:14
На Житомирщині під час конфлікту отримав тяжкі тілесні ушкодження 25-річний чоловік
15 серпня 2025, 14:05
Чотирьом депутатам на Харківщині, Львівщині та Черкащині повідомлено про підозру за незадекларовані статки на 29 млн грн
15 серпня 2025, 13:47
30-річний мешканець Дніпропетровщини вбив чоловіка та заволодів його авто й мобільним телефоном
15 серпня 2025, 13:28
Шахрайські схеми з картками: хто такі дропи і чому це небезпечно
15 серпня 2025, 13:11
Розмальований пам'ятник і слід РФ: що відомо про справу 17-річного українця в Польщі
15 серпня 2025, 12:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Володимир Фесенко
Всі блоги »