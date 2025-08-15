На Харківщині за суспільно корисні роботи платитимуть більше

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Кабінет Міністрів підвищив оплату праці для учасників суспільно корисних робіт (СКР) у прифронтових регіонах, зокрема на Харківщині. Тепер заробітна плата за такі тимчасові роботи зросла на 33% і становить 16 тисяч гривень — це дві мінімальні зарплати

Про це повідомив Харківський обласний центр зайнятості, передає RegioNews.

Суспільно корисні роботи організовуються на замовлення військових адміністрацій у період воєнного стану. Вони спрямовані на відновлення інфраструктури, підтримку місцевого населення, допомогу Збройним силам України та забезпечення стабільності громад в умовах війни.

Участь у СКР є добровільною. Нові зміни також розширили коло учасників: тепер до робіт можуть залучатися люди пенсійного віку до 70 років, а не лише зареєстровані безробітні та переселенці, як було раніше.

Наразі суспільно корисні роботи проводяться у 19 регіонах України. Оплата праці та умови на інших територіях залишаються без змін.

Нагадаємо, Харківська обласна військова адміністрація продовжує працювати над підтримкою економічної активності та розвитку громад, а також над підтримкою найбільш вразливих громадян. ОВА спільно з ЮНІСЕФ реалізує в області пілотний проєкт психосоціальної підтримки учасників освітнього процесу.