Фото: Нацполіція

У Харкові водій порушив правила і проїхав на червоний колір. Це коштувало йому житятм

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Аварія сталась 14 серпня перехресті вулиць Велозаводська та Єдності. 46-річний водій Mitsubishi проїхав перехрестя на заборонний сигнал світлофора. Через це він зіткнувся з автомобілем Citroen.

Внаслідок ДТП водій Mitsubishi загинув на місці. 71-річний чоловік, який був за кермом Citroen, отримав травми. Потерпілого госпіталізували медики. Правоохоронці з'ясовують всі обставини.

Нагадаємо, ДТП сталася ввечері 13 серпня біля села Іванівці Стрийського району. Неповнолітній водій Mercedes-Benz не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя, врізався у відбійник та зіткнувся з іншим автомобілем Seat Altea XL. На місці загинули 15-річна дівчина та 20-річний чоловік із Mercedes, ще троє неповнолітніх пасажирів цього авто потрапили до лікарні.