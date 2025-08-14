Фото: Патрульная полиция Черкасской области

Вчера на автодороге М-05 Киев - Одесса произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля

Об этом сообщает Патрульная полиция Черкасской области, передает RegioNews.

Патрульная полиция Умани оперативно убрала место происшествия.

По предварительным данным, водитель тягача Volvo с полуприцепом отправился в рейс, не проверив техническое состояние автомобиля. Во время движения переднее левое колесо грузовика разорвалось, из-за чего водитель потерял контроль, врезался в металлический отбойник и перевернулся. В результате произошла еще одна коллизия с грузовиком DAF.

Грузовик перевернулся на трассе

На водителя Volvo составили административный протокол по ст. 124 КУоАП - нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП.

Правоохранители напоминают водителям о важности проверки технического состояния транспортного средства перед выездом и соблюдения безопасной дистанции. Выполнение этих правил может предотвратить серьезные последствия на дороге.

