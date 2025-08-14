13:01  14 августа
На Волыни жители обнаружили личинку с хвостом
12:32  14 августа
В Карпатах на Говерле травмировалась туристка: помогли спасатели
07:35  14 августа
На Ровенщине брат убил брата во время ссоры — дело передали в суд
UA | RU
UA | RU
14 августа 2025, 13:56

Фура с тоннами Coca-Cola перевернулась на трассе Киев - Одесса

14 августа 2025, 13:56
Читайте також українською мовою
Фото: Патрульная полиция Черкасской области
Читайте також
українською мовою

Вчера на автодороге М-05 Киев - Одесса произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля

Об этом сообщает Патрульная полиция Черкасской области, передает RegioNews.

Патрульная полиция Умани оперативно убрала место происшествия.

По предварительным данным, водитель тягача Volvo с полуприцепом отправился в рейс, не проверив техническое состояние автомобиля. Во время движения переднее левое колесо грузовика разорвалось, из-за чего водитель потерял контроль, врезался в металлический отбойник и перевернулся. В результате произошла еще одна коллизия с грузовиком DAF.

Грузовик перевернулся на трассе

На водителя Volvo составили административный протокол по ст. 124 КУоАП - нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП.

Правоохранители напоминают водителям о важности проверки технического состояния транспортного средства перед выездом и соблюдения безопасной дистанции. Выполнение этих правил может предотвратить серьезные последствия на дороге.

Ранее сообщалось, что в Одесской области произошло смертельное ДТП с участием легковушки и грузовика. Предварительно установлено, что водитель "ВАЗ" выехал на встречную полосу и врезался в MAN, который двигался навстречу.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП трасса грузовик Умань ПДД отбойник
Смертельное ДТП в Днепре: BMW врезался в столб, водитель погиб
14 августа 2025, 11:30
На Кировоградщине легковушка врезалась в дерево: погибшего вытаскивали спасатели
14 августа 2025, 10:58
ДТП во Львовской области: за рулем Mercedes был подросток, двое погибших и трое травмированных
14 августа 2025, 08:11
Все новости »
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
Пара из Кривого Рога пыталась переправить военнообязанного за 12 тыс. долл через границу
14 августа 2025, 14:40
Во Львове нашли мертвыми двух 14-летних парней
14 августа 2025, 14:29
Российские войска продвинулись более чем на 20 кв. км на востоке Украины — DeepState
14 августа 2025, 14:18
На Волыни 16-летний мотоциклист сбил велосипедиста: потерпевший погиб
14 августа 2025, 13:55
Россия испытывает FPV-дроны для сброса противопехотных мин "Лепесток"
14 августа 2025, 13:41
Завтра все завершится: губернатор Белгорода высказал мнение о возможном завершении войны
14 августа 2025, 13:23
Встреча Путина и Трампа на Аляске: когда стартуют переговоры и кто будет присутствовать
14 августа 2025, 13:09
На Волыни жители обнаружили личинку с хвостом
14 августа 2025, 13:01
За 1100 долларов "гарантировал" поступление в вуз: во Львове задержали злоумышленника
14 августа 2025, 12:44
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Павел Казарин
Валерий Чалый
Все блоги »