У Харківській області громадянина визнали винним у злочинах проти національної безпеки. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

За даними слідства, влітку 2024 року чоловік знаходився у своєму дачному будинку в селі Богодухівського району Харківської області. Тоді через Telegram він налагодив зв'язок з росіянином.

Уже в серпні чоловік надіслав своєму співрозмовнику скриншоти з застосунку GoogleMaps з умовними позначеннями щодо розташування підрозділів сил оборони України. Зокрема, робив позначення "укреп-район", "окопи-зуби дракона", "міні-база ЗСУ" та ін. На той час у вказаній місцевості справді виконували завдання військові підрозділи.

При цьому чоловік поширював заклики до насильницького захоплення влади в Україні в соцмережах. Він заявляв, що нібито ЗСУ обстрілювали Донбас. Також зрадник писав, що Росія нібито не вторгалась у Донецьк та Луганськ.

На суді чоловік визнав свою провину. Відомо, що він одружений, має двох дітей, і раніше не мав проблем із законом. Експерт підтвердив, що чоловік страждає на хронічне психічне захворювання у формі стійкої зміни особистості після психічного захворювання, але він може контролювати свої дії.

Суд визнав чоловіка винним та приговорив його до ув'язнення на 4 роки та 1 місяць.

