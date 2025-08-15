Фото: pixabay

Суд в Ивано-Франковске признал военнослужащего 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ виновным в добровольном участии в вооруженных формированиях страны-агрессора

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews .

Как установили прокуроры, житель оккупированного Крыма в начале полномасштабного вторжения подписал контракт с российской армией. Он служил в воинской части 13140, охранял Антоновский мост, участвовал в боевых действиях в Херсонской и Запорожской областях.

В августе 2023 года во время выполнения приказа в селе Роботино на Запорожье он попал в плен к украинским военным.

Все время до вынесения приговора мужчина находился под стражей.

Напомним, ранее к 14 годам заключения приговорили коллаборанта, помогавшего россиянам создавать "тюрьму" в Херсоне, функционировавшую по законам РФ.