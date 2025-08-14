21:26  14 августа
В Днепре грузовик загорелся на ходу
20:55  14 августа
В Ровенской области внук до смерти избил дедушку
19:59  14 августа
В Дружковке началась обязательная эвакуация семей с детьми
14 августа 2025, 21:45

В Харькове появились подземные реанимации

14 августа 2025, 21:45
Иллюстративное фото
В Харькове у двух больниц есть подземные реанимации и операционные. Это важно в условиях, когда оккупанты ежедневно обстреливают города.

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

На базе двух харьковских больниц обустроили находящиеся под землей операционные и реанимации. По словам городского головы Игоря Терехова, работы находятся уже на финальных стадиях.

"Работы в двух больницах находятся на завершающей стадии. Но там уже можно работать, оперировать и реанимировать пациентов", – сказал мэр Харькова.

Напомним, в Запорожской области готовятся к учебному году. До конца года планируется открыть еще большее количество школ с укрытиями, а также подземные школы. В начале сентября ожидается, что откроют около 25 таких заведений.

больницы медицина Харьковская область
