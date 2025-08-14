Иллюстративное фото

В Харькове у двух больниц есть подземные реанимации и операционные. Это важно в условиях, когда оккупанты ежедневно обстреливают города.

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

На базе двух харьковских больниц обустроили находящиеся под землей операционные и реанимации. По словам городского головы Игоря Терехова, работы находятся уже на финальных стадиях.

"Работы в двух больницах находятся на завершающей стадии. Но там уже можно работать, оперировать и реанимировать пациентов", – сказал мэр Харькова.

