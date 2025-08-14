В Харькове появились подземные реанимации
В Харькове у двух больниц есть подземные реанимации и операционные. Это важно в условиях, когда оккупанты ежедневно обстреливают города.
Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.
На базе двух харьковских больниц обустроили находящиеся под землей операционные и реанимации. По словам городского головы Игоря Терехова, работы находятся уже на финальных стадиях.
"Работы в двух больницах находятся на завершающей стадии. Но там уже можно работать, оперировать и реанимировать пациентов", – сказал мэр Харькова.
Напомним, в Запорожской области готовятся к учебному году. До конца года планируется открыть еще большее количество школ с укрытиями, а также подземные школы. В начале сентября ожидается, что откроют около 25 таких заведений.
