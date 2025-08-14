У Харкові з'явились підземні реанімації
У Харкові дві лікарні мають підземні реанімації та операційні. Це важливо в умовах, коли окупанти щодня обстрілюють міста
Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.
На базі двох харківських лікарень облаштували операційні та реанімації, які знаходяться під землею. За словами міського голови Ігоря Терехова, роботи знаходяться вже на фінальних стадіях.
"Роботи у двох лікарнях знаходяться на завершальній стадії. Але там вже можна працювати, оперувати та реанімувати пацієнтів", - сказав мер Харкова.
Нагадаємо, у Запорізькій області також готуються до навчального року. До кінця року планується відкрити ще більше шкіл з укриттями, а також підземні школи. На початку вересня очікується, що відкриють близько 25 таких закладів.
