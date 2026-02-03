В Ровенской области покрыли схему заработка на земле

Фото: Нацполиция

В Ровенской области перед судом предстанет предприниматель. Он за 2 500 долларов способствовал в решении земельных вопросов

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, летом прошлого года руководитель фермерского хозяйства обратилась в один из сельсоветов с заявлением о предоставлении разрешения на выкуп арендуемого им земельного участка. Через несколько месяцев 46-летний предприниматель пообещал женщине повлиять на депутатов для получения решения. За это он попросил 2500 долларов.

"Следователь сообщил злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ч.2 ст.369-2 (получение неправомерной выгоды для третьего лица за обещание оказать влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций местного самоуправления, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины", - сообщает полиция.

В настоящее время суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ничего домашнего ареста.

Напомним, в Тернопольской области сообщили о подозрении заместителю начальника районного ТЦК за получение взятки. Его задержали непосредственно при получении трех тысяч долларов неправомерной выгоды. За эти средства чиновник обещал беспрепятственное обновление военно-учетных документов и снятие с розыска 28-летнего жителя области.