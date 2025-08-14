14:29  14 серпня
У Львові знайшли мертвими двох 14-річних хлопців
12:32  14 серпня
У Карпатах на Говерлі травмувалася туристка: допомогли рятувальники
07:35  14 серпня
На Рівненщині брат убив брата під час сварки — справу передали до суду
14 серпня 2025, 16:28

На Харківщині запускають програму комплексної підтримки демобілізованих та звільнених з полону воїнів

14 серпня 2025, 16:28
Фото: Харківська ОВА
Основна увага приділяється допомозі українським Захисникам і Захисницям, членам їхніх родин та реінтеграції звільнених із полону воїнів у цивільне життя

Про це повідомляє Харківська ОВА, передає RegioNews.

За підтримки Харківської обласної військової адміністрації у громадах регіону триває реалізація ветеранської політики.

Під головуванням Міністра оборони України Дениса Шмигаля та заступниці керівника Офісу Президента Ірини Верещук відбулася зустріч зі звільненими військовослужбовцями. Під час заходу обговорили питання медичного обстеження, психологічної підтримки та створення спеціальних підрозділів для супроводу ветеранів.

"У парламенті опрацьовано законопроєкт, який суттєво покращить систему реінтеграції. Зокрема, передбачається законодавче закріплення права на 90-денну відпустку", - зазначив Міністр оборони України.

Крім того, сторони домовилися про створення "дорожньої карти" підтримки звільнених військових, щоб допомога була ефективною та послідовною.

"У співпраці з Харківською обласною військовою адміністрацією приділяємо значну увагу підтримці звільнених з російського полону воїнів та демобілізованих захисників. Дякуємо профільним міністерствам за увагу та допомогу у вирішенні потреб ветеранів і звільнених з полону військовослужбовців", - зазначив директор ветеранського простору "Пліч-о-пліч" Ігор Шишко.

Раніше повідомлялося, що в Харківській області розпочато програму з підтримки ветеранів та ветеранок, яка має на меті їхню успішну інтеграцію в громади. Ініціативу реалізують за сприяння Харківської ОВА та ветеранського простору "Пліч-о-пліч" у партнерстві з ПРООН і Урядом Данії.

Харківська ОВА ветерани реінтеграція полон звільнення допомога військові підтримка
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
07 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
