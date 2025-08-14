Фото: Харківська ОВА

Основна увага приділяється допомозі українським Захисникам і Захисницям, членам їхніх родин та реінтеграції звільнених із полону воїнів у цивільне життя

Про це повідомляє Харківська ОВА, передає RegioNews.

За підтримки Харківської обласної військової адміністрації у громадах регіону триває реалізація ветеранської політики.

Під головуванням Міністра оборони України Дениса Шмигаля та заступниці керівника Офісу Президента Ірини Верещук відбулася зустріч зі звільненими військовослужбовцями. Під час заходу обговорили питання медичного обстеження, психологічної підтримки та створення спеціальних підрозділів для супроводу ветеранів.

"У парламенті опрацьовано законопроєкт, який суттєво покращить систему реінтеграції. Зокрема, передбачається законодавче закріплення права на 90-денну відпустку", - зазначив Міністр оборони України.

Крім того, сторони домовилися про створення "дорожньої карти" підтримки звільнених військових, щоб допомога була ефективною та послідовною.

"У співпраці з Харківською обласною військовою адміністрацією приділяємо значну увагу підтримці звільнених з російського полону воїнів та демобілізованих захисників. Дякуємо профільним міністерствам за увагу та допомогу у вирішенні потреб ветеранів і звільнених з полону військовослужбовців", - зазначив директор ветеранського простору "Пліч-о-пліч" Ігор Шишко.

Раніше повідомлялося, що в Харківській області розпочато програму з підтримки ветеранів та ветеранок, яка має на меті їхню успішну інтеграцію в громади. Ініціативу реалізують за сприяння Харківської ОВА та ветеранського простору "Пліч-о-пліч" у партнерстві з ПРООН і Урядом Данії.