07:35  14 августа
На Ровенщине брат убил брата во время ссоры — дело передали в суд
01:50  14 августа
В Харькове откроют уникальную фотовыставку о появлении науки
03:50  14 августа
В Украине дорожает мед: сколько придется платить за литр
14 августа 2025, 09:33

Полиция показала последствия российских атак на Харьковщине: есть погибший и раненая

14 августа 2025, 09:33
Фото: Национальная полиция
Полиция Харьковской области обнародовала фото и детали новых российских атак, которые произошли 13 августа на территории Харьковского и Купянского районов. Оккупанты обстреливали мирные населенные пункты с помощью FPV-дронов и беспилотников

Об этом сообщила пресс-служба полиции области, передает RegioNews.

Так, в поселке Ковшаровка в результате обстрела погиб местный житель. Мужчина получил несовместимые с жизнью взрывные ранения и скончался в карете скорой помощи.

В Купянске вражеский дрон ранил 72-летнюю женщину. Она отказалась от госпитализации.

В селе Малый Бурлук БПЛА повредил помещение сельского клуба. В Харьковском районе в результате обстрела повреждены частные жилые дома.

Правоохранители задокументировали последствия атак, провели 15 осмотров мест происшествия и открыли 15 уголовных производств по фактам военных преступлений.

С начала полномасштабного вторжения следователи уже внесли в ЕРДР более 25 900 военных преступлений, совершенных на территории Харьковской области.

Напомним, поздно вечером 13 августа российские военные нанесли ракетный удар по одному из сел Середино-Будской общины в Шосткинском районе. Пострадали два человека: 7-летняя девочка и 27-летний мужчина.

