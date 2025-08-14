Полиция показала последствия российских атак на Харьковщине: есть погибший и раненая

Фото: Национальная полиция

Полиция Харьковской области обнародовала фото и детали новых российских атак, которые произошли 13 августа на территории Харьковского и Купянского районов. Оккупанты обстреливали мирные населенные пункты с помощью FPV-дронов и беспилотников

Об этом сообщила пресс-служба полиции области, передает RegioNews.

Так, в поселке Ковшаровка в результате обстрела погиб местный житель. Мужчина получил несовместимые с жизнью взрывные ранения и скончался в карете скорой помощи.

В Купянске вражеский дрон ранил 72-летнюю женщину. Она отказалась от госпитализации.

В селе Малый Бурлук БПЛА повредил помещение сельского клуба. В Харьковском районе в результате обстрела повреждены частные жилые дома.

Правоохранители задокументировали последствия атак, провели 15 осмотров мест происшествия и открыли 15 уголовных производств по фактам военных преступлений.

С начала полномасштабного вторжения следователи уже внесли в ЕРДР более 25 900 военных преступлений, совершенных на территории Харьковской области.

Напомним, поздно вечером 13 августа российские военные нанесли ракетный удар по одному из сел Середино-Будской общины в Шосткинском районе. Пострадали два человека: 7-летняя девочка и 27-летний мужчина.