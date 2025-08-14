07:35  14 серпня
На Рівненщині брат убив брата під час сварки — справу передали до суду
01:50  14 серпня
У Харкові відкриють унікальну фотовиставку про появу науки
03:50  14 серпня
В Україні дорожчає мед: скільки доведеться платити за літр
14 серпня 2025, 09:33

Поліція показала наслідки російських атак на Харківщині: є загиблий і поранена

14 серпня 2025, 09:33
Фото: Національна поліція
Поліція Харківщини оприлюднила фото та деталі нових російських атак, які сталися 13 серпня на території Харківського та Куп'янського районів. Окупанти обстрілювали мирні населені пункти за допомогою FPV-дронів і безпілотників

Про це повідомила пресслужба поліції області, передає RegioNews.

Так, у селищі Ківшарівка внаслідок обстрілу загинув місцевий житель. Чоловік отримав несумісні з життям вибухові поранення й помер у кареті швидкої допомоги.

У Куп'янську ворожий дрон поранив 72-річну жінку. Вона відмовилася від госпіталізації.

У селі Малий Бурлук БпЛА пошкодив приміщення сільського клубу. У Харківському районі внаслідок обстрілу пошкоджено приватні житлові будинки.

Правоохоронці задокументували наслідки атак, провели 15 оглядів місць подій і відкрили 15 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів.

З початку повномасштабного вторгнення слідчі вже внесли до ЄРДР понад 25 900 воєнних злочинів, скоєних на території Харківської області.

Нагадаємо, пізно ввечері 13 серпня російські військові завдали ракетного удару по одному з сіл Середино-Будської громади у Шосткинському районі. Постраждали дві людини: 7-річна дівчинка та 27-річний чоловік.

війна обстріли Харківська область загиблий цивільні цивільна інфраструктура
Сили ППО вночі знешкодили 24 із 45 дронів, якими росіяни атакували Україну
14 серпня 2025, 09:10
На Херсонщині росіяни вбили 4 цивільних, ще 6 – поранені
14 серпня 2025, 08:12
Росіяни атакували Нікопольщину артилерією та FPV-дронами
14 серпня 2025, 07:57
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
Закладки по Києву: 23-річного "наркоділка" спіймали з психотропами у лісі
14 серпня 2025, 09:51
На Харківщині дві жінки намагались загасити пожежу: одна з них загинула
14 серпня 2025, 09:43
Росіяни вдарили ракетами по селу на Сумщині: пошкоджені будинки, поранені чоловік та дитина
14 серпня 2025, 09:25
Сили ППО вночі знешкодили 24 із 45 дронів, якими росіяни атакували Україну
14 серпня 2025, 09:10
Стрілянина біля багатоповерхівки в Запоріжжі: нападники в балаклавах поранили чоловіка
14 серпня 2025, 08:59
Україна отримала 136 тисяч доз вакцини проти дифтерії, кашлюку та правця
14 серпня 2025, 08:53
В Ужгороді земля заводу пішла з молотка за безцінь: судитимуть експосадовця міськради
14 серпня 2025, 08:49
На Запоріжжі викрили схему привласнення понад 6,4 млн грн, виділених на будівництво фортифікацій
14 серпня 2025, 08:40
У Полтаві тимчасово закривають дитячі садки: в чому причина
14 серпня 2025, 08:36
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вадим Денисенко
Павло Казарін
Валерій Чалий
