Поліція показала наслідки російських атак на Харківщині: є загиблий і поранена

Фото: Національна поліція

Поліція Харківщини оприлюднила фото та деталі нових російських атак, які сталися 13 серпня на території Харківського та Куп'янського районів. Окупанти обстрілювали мирні населені пункти за допомогою FPV-дронів і безпілотників

Про це повідомила пресслужба поліції області, передає RegioNews.

Так, у селищі Ківшарівка внаслідок обстрілу загинув місцевий житель. Чоловік отримав несумісні з життям вибухові поранення й помер у кареті швидкої допомоги.

У Куп'янську ворожий дрон поранив 72-річну жінку. Вона відмовилася від госпіталізації.

У селі Малий Бурлук БпЛА пошкодив приміщення сільського клубу. У Харківському районі внаслідок обстрілу пошкоджено приватні житлові будинки.

Правоохоронці задокументували наслідки атак, провели 15 оглядів місць подій і відкрили 15 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів.

З початку повномасштабного вторгнення слідчі вже внесли до ЄРДР понад 25 900 воєнних злочинів, скоєних на території Харківської області.

Нагадаємо, пізно ввечері 13 серпня російські військові завдали ракетного удару по одному з сіл Середино-Будської громади у Шосткинському районі. Постраждали дві людини: 7-річна дівчинка та 27-річний чоловік.