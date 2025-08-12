10:18  12 августа
12 августа 2025, 16:32

Предприниматели Харьковщины могут получить гранты и компенсации на миллионы - что доступно уже сегодня

12 августа 2025, 16:32
Фото: Харьковская ОВА
Предприятия Харьковской области сейчас могут воспользоваться различными программами поддержки

Об этом сообщает Харьковская ОВА, передает RegioNews.

При поддержке Харьковской ОВА предприятия региона сегодня имеют доступ к широкому спектру программ помощи, направленных на восстановление и развитие бизнеса в сложных условиях войны. В частности, они могут получить поддержку от Государственной службы занятости для создания новых рабочих мест, а также участвовать в программе компенсации поврежденного или уничтоженного имущества.

Предприниматели также имеют возможность получить компенсации за трудоустройство внутренне перемещенных лиц - до 16 тысяч гривен, а также полупроцентное возмещение заработной платы (до 8 тысяч гривен в месяц) за найм социально уязвимых категорий граждан. Кроме того, выделяются средства до 120 тысяч гривен для обустройства рабочих мест для людей с инвалидностью.

Обсуждение новых программ помощи предприятиям

Кроме того, действуют программы микрогрантов до 500 тысяч гривен для запуска или расширения бизнеса. Предприятия перерабатывающей отрасли, пострадавшие в результате боевых действий, могут рассчитывать на финансовую помощь до 16 миллионов гривен. Эти возможности стали доступны для бизнеса Харьковщины благодаря слаженной работе органов власти и партнеров.

Ранее сообщалось, что правительство готовит новые механизмы поддержки для бизнеса Харьковской области, которые включают компенсацию расходов на экспорт, налоговые льготы и расширение доступа к кредитным программам.

Также бизнес региона ожидает ряд новых программ поддержки, охватывающих кредитные инструменты, упрощение налогообложения и меры по улучшению кадрового обеспечения.

