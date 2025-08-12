Фото: Харківська ОВА

Про це повідомляє Харківська ОВА, передає RegioNews.

Начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов провів робочу зустріч із представниками Дитячого фонду ООН, під час якої обговорили проміжні результати та плани подальшої співпраці у 2025 році.

Триває реалізація спільних гуманітарних та безпекових проєктів

У центрі уваги залишаються питання підтримки соціально вразливих верств населення, особливо на прифронтових і прикордонних територіях. Значна увага приділяється відновленню опорних медичних закладів, облаштуванню захисних укриттів, а також підготовці до опалювального сезону, щоб забезпечити безпечні та комфортні умови для жителів регіону.

Обговорюють проєкти безпеки й підтримки

За підтримки Харківської ОВА особливий акцент було зроблено на будівництві та введенні в експлуатацію 38 безпечних шкільних просторів, що дозволить організувати офлайн або змішане навчання для понад 40 тисяч дітей. Ця ініціатива є одним із ключових напрямів співпраці з ЮНІСЕФ і спрямована на створення безпечних умов для освітнього процесу в умовах війни.

Зустріч представників Харківської ОВА та ЮНІСЕФ

Планують ініціативи на 2025 рік

Також учасники зустрічі обговорили запуск Центру захисту прав дітей на Харківщині, який реалізується спільно з органами місцевого самоврядування, Урядом України та міжнародними партнерами.

Представник ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде наголосив на важливості програм забезпечення доступу до питної води та гігієнічних засобів, а також поінформував про плани залучення додаткового фінансування для медичних і безпекових проєктів на території області.

Нагадаємо, Харківщина активно працює над створенням безпечних умов для навчання дітей у прифронтовому регіоні. Раніше повідомлялося, що в області зводять 38 підземних шкіл і модернізують існуючі заклади з урахуванням нових стандартів безпеки.