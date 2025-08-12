18:29  12 серпня
На Київщині жінка осквернила меморіал на Алеї пам’яті Героїв
16:59  12 серпня
Біля Запорізької АЕС помітили густий дим
16:44  12 серпня
В Україні з’явиться послуга "Starlink у смартфоні"
UA | RU
UA | RU
12 серпня 2025, 17:30

Харківщина та ЮНІСЕФ розширюють проєкти допомоги й безпеки для прифронтових громад

12 серпня 2025, 17:30
Читайте также на русском языке
Фото: Харківська ОВА
Читайте также
на русском языке

Триває реалізація гуманітарних та безпекових проєктів спільно з ЮНІСЕФ

Про це повідомляє Харківська ОВА, передає RegioNews.

Начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов провів робочу зустріч із представниками Дитячого фонду ООН, під час якої обговорили проміжні результати та плани подальшої співпраці у 2025 році.

Триває реалізація спільних гуманітарних та безпекових проєктів

У центрі уваги залишаються питання підтримки соціально вразливих верств населення, особливо на прифронтових і прикордонних територіях. Значна увага приділяється відновленню опорних медичних закладів, облаштуванню захисних укриттів, а також підготовці до опалювального сезону, щоб забезпечити безпечні та комфортні умови для жителів регіону.

Обговорюють проєкти безпеки й підтримки

За підтримки Харківської ОВА особливий акцент було зроблено на будівництві та введенні в експлуатацію 38 безпечних шкільних просторів, що дозволить організувати офлайн або змішане навчання для понад 40 тисяч дітей. Ця ініціатива є одним із ключових напрямів співпраці з ЮНІСЕФ і спрямована на створення безпечних умов для освітнього процесу в умовах війни.

Зустріч представників Харківської ОВА та ЮНІСЕФ
Планують ініціативи на 2025 рік

Також учасники зустрічі обговорили запуск Центру захисту прав дітей на Харківщині, який реалізується спільно з органами місцевого самоврядування, Урядом України та міжнародними партнерами.

Представник ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде наголосив на важливості програм забезпечення доступу до питної води та гігієнічних засобів, а також поінформував про плани залучення додаткового фінансування для медичних і безпекових проєктів на території області.

Нагадаємо, Харківщина активно працює над створенням безпечних умов для навчання дітей у прифронтовому регіоні. Раніше повідомлялося, що в області зводять 38 підземних шкіл і модернізують існуючі заклади з урахуванням нових стандартів безпеки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область ЮНІСЕФ безпека школи гуманітарна допомога проекти захист
Підприємці Харківщини можуть отримати гранти й компенсації на мільйони - що доступно вже сьогодні
12 серпня 2025, 16:32
Робота без бар'єрів: на Харківщині 422 людини з інвалідністю вже знайшли роботу
12 серпня 2025, 15:24
Бізнес Харківщини отримає нові програми підтримки та пільги
12 серпня 2025, 14:51
Всі новини »
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
В Україні підвищать стипендії для студентів
12 серпня 2025, 18:53
На Київщині жінка осквернила меморіал на Алеї пам’яті Героїв
12 серпня 2025, 18:29
Депутатці Дніпропетровської облради Мірошніченко продовжили запобіжний захід до 13 вересня у справі про фіктивну службу
12 серпня 2025, 17:48
На Дніпропетровщині викрили правоохоронця, який очолив банду "чорних лісорубів"
12 серпня 2025, 17:44
У Києві загорілась багатоповерхівка: є загибла людина
12 серпня 2025, 17:35
Поліцейська з Чернігова Анна Жмурко стала чемпіонкою України з легкої атлетики
12 серпня 2025, 17:24
Сили оборони перекидають додаткові сили на Донеччину через прорив росіян
12 серпня 2025, 17:15
Біля Запорізької АЕС помітили густий дим
12 серпня 2025, 16:59
У Дніпрі просять допомогти встановити особу чоловіка, тіло якого виявили біля залізничних колій
12 серпня 2025, 16:54
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Павло Казарін
Валерій Чалий
Вадим Денисенко
Всі блоги »