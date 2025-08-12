Фото: Харківська ОВА

У Харківській ОВА відбулося засідання платформи "Діалог влади та бізнесу", де обговорили виклики та можливості розвитку роздрібної торгівлі в умовах воєнного стану

Про це повідомляє Харківська ОВА, передає RegioNews.

До обговорення, що пройшло під головуванням начальника ХОВА Олега Синєгубова, долучилися представники ритейлу, банків, податкової служби, обласного центру зайнятості та інших установ. За його словами, бізнес Харківщини працює в умовах, наближених до бойових дій, що створює додаткові труднощі порівняно з іншими регіонами.

Засідання платформи "Діалог влади та бізнесу" у Харкові

Під час зустрічі учасники розглянули інструменти кредитної підтримки, особливості оподаткування для торгових підприємств, а також ініціативи бізнесу щодо спрощення регуляторного середовища. Окрему увагу приділили питанню забезпечення кадрами.

"Наразі роботодавці області подали до центру зайнятості понад 14 тисяч вакансій, з яких майже 1750 — у сфері роздрібної торгівлі. Ми змінюємо підходи до роботи — не лише допомагаємо безробітним, а є партнерами для бізнесу. Пропонуємо послуги з рекрутингу, професійної підготовки, стажування, а також компенсації за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю, ветеранів та молоді", - повідомила заступниця директора Харківського обласного центру зайнятості Ольга Петренко.

Обговорення викликів для ритейлу в умовах війни

Також підприємства Харківщини можуть скористатися програмами підтримки - від мікрогрантів на розвиток бізнесу до значних компенсацій для переробних підприємств, що постраждали від війни. Серед актуальних ініціатив бізнесу - пропозиція скоротити тривалість комендантської години, аби ритейл міг працювати ефективніше. За підтримки Харківської ОВА це питання розглядатимуть з урахуванням безпекової ситуації в регіоні.

