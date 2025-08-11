Фото: Общественное Кропивницкий

В ДТП столкнулись три легковых автомобиля, из-за чего несколько человек получили травмы и были госпитализированы

Об этом сообщает Общественное, передает RegioNews.

Вечером 10 августа на перекрестке улиц Кропивницкого и Гоголя произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых автомобилей. Авария произошла около 20:15, сообщила 11 августа спикер полиции области Татьяна Рябошапка.

Согласно информации областного Центра экстренной медицинской помощи, трое участников ДТП получили травмы и были госпитализированы. Среди пострадавших - 20-летняя женщина, 33-летний мужчина и 16-летний подросток, рассказала специалист по связям с общественностью Алена Шматкова-Копотий.

Полиция начала досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения. Дело квалифицируют по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства аварии устанавливаются.

