Аварія сталась у Солоницівці, в передмісті Харкова. Причиною став сильний дощ

У селищі Солоницівка Харківського району сталася серйозна ДТП. 57-річний водій не зміг утримати транспорт на слизькій дорозі під час сильної зливи. Він злетів з дороги та влетів у гараж. Через сильний удар чоловіка затисло всередині авто.

На місце прибули екстрені служби. Рятувальники дістали чоловіка з понівеченої автівки, а потім його госпіталізували. За словами лікарів, стан водія важкий. Відомо, що пасажирів в авто не було.

