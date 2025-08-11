Фото: Нацполіція

Харківський поліцейський без дозволу виїхав у Закарпатську область. Там він намагався вивезти людей за кордон

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Заступник начальника Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області поїхав у відпустку до Закарпатської області на службовому автомобілі без відповідного дозволу. Відомо, що серед його пасажирів був чоловік призовного віку. Зараз у Нацполіції розпочали службове розслідування.

Увечері на стаціонарному посту в селі Торунь Хустського району місцеві поліцейські зупинили автомобіль Kia Sportage із номерними знаками, які не належали цьому транспортному засобу. Під час перевірки документів виявилось, що в авто жінка та двоє чоловіків призовного віку, один із яких був у розшуку як особа, що ухиляється від призову на військову службу.

Чоловіка доставили до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії з метою подальшого призову на військову службу. Правоохоронця також звільнили та мобілізували до ЗСУ.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті викрили зловмисників, які організували схему незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон. За 5 тисяч доларів вони пропонували чоловіку допомогу у втечі до Румунії поза офіційними пунктами пропуску.