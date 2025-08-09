Підтримка в дії: компенсації, гранти та рекрутинг для підприємств Харківщини

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Один із ключових напрямків діалогу між владою та бізнесом на Харківщині — це збереження зайнятості та підтримка підприємств, які не припиняють роботу попри війну та постійну небезпеку

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

За словами заступниці директора Харківського обласного центру зайнятості Ольги Петренко, ринок праці в регіоні — зокрема в роздрібній торгівлі — демонструє зростання.

Нарзі роботодавці області подали до служби зайнятості понад 14 тисяч вакансій, з яких майже 1750 — у сфері ритейлу.

Окрім того, підприємства можуть скористатися кількома державними програмами, що вже діють на Харківщині:

до 16 тис. грн — компенсація за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб;

до 8 тис. грн на місяць — 50% зарплати при наймі соціально вразливих категорій громадян;

до 120 тис. грн — на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю;

до 500 тис. грн — мікрогранти на створення або розвиток бізнесу;

до 16 млн грн — для підприємств переробної галузі, які постраждали від бойових дій;

участь у програмі компенсації пошкодженого або знищеного майна.

Окрім фінансової підтримки, державна служба зайнятості пропонує підприємствам Харківщини послуги з рекрутингу, навчання, стажування та професійної підготовки кадрів.

"Ми працюємо не лише з шукачами роботи, а й активно допомагаємо бізнесу. Робимо все можливе, аби в умовах воєнного часу підприємці мали ресурс для розвитку, а люди — стабільне джерело доходу", — зазначила Ольга Петренко.

Нагадаємо, держава планує запровадити страхування для місцевого бізнесу та гарантування першого внеску на іпотеку на Харківщині та інших прифронтових і прикордонних територіях. Мета такої ініціативи — захистити підприємців, стимулювати розвиток регіонів і допомогти людям забезпечити житлом свої родини.