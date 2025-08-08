Фото из открытых источников

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

По словам правоохранителей, в результате ДТП в поселке Слатное травмировались двое водителей. Это мужчины 63-х и 22-х лет. Оба получили тяжелые травмы. Первую помощь им предоставил офицер полиции.

На территории Дергачевщины с начала года произошло десятки аварий. В некоторых случаях зафиксировали повреждения объектов дорожной инфраструктуры, в том числе светофоров. Местные власти уже начали восстановление.

Напомним, 5 августа в Николаеве произошло ДТП с участием BMW и Renault. Травмировались четыре человека, один из водителей скрылся.