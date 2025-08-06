Фото: полиция

ДТП произошло в Николаеве 5 августа около 19:00 на улице Евгения Логинова

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции .

Водитель BMW столкнулся с выезжавшим с парковки Renault. После удара BMW вылетел с дороги и врезался в дерево.

В результате ДТП травмировались четыре человека из Renault: 22-летний водитель, двое 18-летних пассажиров и 23-летняя пассажирка. Их госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

Водитель BMW сбежал с места происшествия. Полиция разыскивает его и выясняет все обстоятельства аварии.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.286 УКУ.

Правоохранители просят очевидцев и всех имеющих информацию об аварии звонить по номеру 093-788-46-43 или на 102.

Напомним, утром 3 августа в Сумской области водитель авто BMW не справился с управлением, съехал в кювет и влетел в дерево. Легковушка превратилась в груду металлолома. На месте погибли 29-летний мужчина и его 16-летняя пассажирка.