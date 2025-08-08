Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

За словами правоохоронців, внаслідок ДТП у селищі Слатне травмувались двоє водіїв. Це чоловіки 63-х та 22-х років. Обидва отримали тяжкі травми. Першу допомогу їм надав офіцер поліції.

Зазначається, що на території Дергачівщини з початку року сталось десятки аварій. У деяких випадках зафіксували пошкодження об’єктів дорожньої інфраструктури, зокрема світлофорів. Місцева влада вже почала відновлення.

