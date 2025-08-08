Фото: иллюстративное

По состоянию на 7 августа 2025 года в Харьковской области насчитывается 3384 актуальных вакансий

Об этом сообщает Харьковская областная служба занятости, передает RegioNews.

По информации Харьковской областной военной администрации, среди самых востребованных профессий - машинисты экскаваторов, начальники смен и инженеры-технологи по производству продукции животноводства.

В частности, машинист экскаватора может рассчитывать на заработную плату до 50 000 гривен, начальник смены - около 40 300 гривен, а инженер-технолог - до 40 000 гривен в месяц. Среди других предложений также есть вакансии дорожных рабочих, операторов машинного доения, специалистов по контролю качества, маляров, а также техников по эксплуатации солнечных энергетических установок. Заработные платы на этих должностях варьируются от 17 900 до 25 000 гривен.

Машинисты экскаваторов получают одни из самых высоких зарплат

Полный перечень актуальных вакансий в Харькове и области можно посмотреть по официальной ссылке Харьковской областной службы занятости. Для консультаций по трудоустройству доступна горячая линия, которая работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 по телефонам: 0800 600 498 и +38 (096) 055 48 69.

Напомним, что ветераны с ИТ-опытом в Харьковской области могут получить до $20 тысяч на запуск собственного стартапа. Также молодые предприниматели региона имеют возможность бесплатно повысить квалификацию благодаря специальным грантовым программам, которые поддерживают развитие бизнеса в условиях войны.