Актуальные вакансии в Харьковской области: предложения с зарплатой до 50 тыс. грн, которые стоит рассмотреть
По состоянию на 7 августа 2025 года в Харьковской области насчитывается 3384 актуальных вакансий
Об этом сообщает Харьковская областная служба занятости, передает RegioNews.
По информации Харьковской областной военной администрации, среди самых востребованных профессий - машинисты экскаваторов, начальники смен и инженеры-технологи по производству продукции животноводства.
В частности, машинист экскаватора может рассчитывать на заработную плату до 50 000 гривен, начальник смены - около 40 300 гривен, а инженер-технолог - до 40 000 гривен в месяц. Среди других предложений также есть вакансии дорожных рабочих, операторов машинного доения, специалистов по контролю качества, маляров, а также техников по эксплуатации солнечных энергетических установок. Заработные платы на этих должностях варьируются от 17 900 до 25 000 гривен.
Полный перечень актуальных вакансий в Харькове и области можно посмотреть по официальной ссылке Харьковской областной службы занятости. Для консультаций по трудоустройству доступна горячая линия, которая работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 по телефонам: 0800 600 498 и +38 (096) 055 48 69.
Напомним, что ветераны с ИТ-опытом в Харьковской области могут получить до $20 тысяч на запуск собственного стартапа. Также молодые предприниматели региона имеют возможность бесплатно повысить квалификацию благодаря специальным грантовым программам, которые поддерживают развитие бизнеса в условиях войны.