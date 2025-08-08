17:15  08 августа
Большинство украинцев стремятся к завершению войны путем переговоров, - опрос Gallup
17:12  08 августа
Препятствовал мобилизации: "Свобода" отзовет своего депутата в Ровенской области
15:39  08 августа
В Закарпатье пограничника задержали во время получения взятки
UA | RU
UA | RU
08 августа 2025, 17:50

Актуальные вакансии в Харьковской области: предложения с зарплатой до 50 тыс. грн, которые стоит рассмотреть

08 августа 2025, 17:50
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

По состоянию на 7 августа 2025 года в Харьковской области насчитывается 3384 актуальных вакансий

Об этом сообщает Харьковская областная служба занятости, передает RegioNews.

По информации Харьковской областной военной администрации, среди самых востребованных профессий - машинисты экскаваторов, начальники смен и инженеры-технологи по производству продукции животноводства.

В частности, машинист экскаватора может рассчитывать на заработную плату до 50 000 гривен, начальник смены - около 40 300 гривен, а инженер-технолог - до 40 000 гривен в месяц. Среди других предложений также есть вакансии дорожных рабочих, операторов машинного доения, специалистов по контролю качества, маляров, а также техников по эксплуатации солнечных энергетических установок. Заработные платы на этих должностях варьируются от 17 900 до 25 000 гривен.

Машинисты экскаваторов получают одни из самых высоких зарплат

Полный перечень актуальных вакансий в Харькове и области можно посмотреть по официальной ссылке Харьковской областной службы занятости. Для консультаций по трудоустройству доступна горячая линия, которая работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 по телефонам: 0800 600 498 и +38 (096) 055 48 69.

Напомним, что ветераны с ИТ-опытом в Харьковской области могут получить до $20 тысяч на запуск собственного стартапа. Также молодые предприниматели региона имеют возможность бесплатно повысить квалификацию благодаря специальным грантовым программам, которые поддерживают развитие бизнеса в условиях войны.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
работа Харьковская область заработки вакансия зарплата Служба занятости
Косил траву и подорвался на мине: несчастный случай на Харьковщине
08 августа 2025, 13:24
Харьковщина готовится к зиме вместе с международными партнерами
08 августа 2025, 12:42
"Диалог власти и бизнеса": на Харьковщине обсудят ритейл в условиях войны
08 августа 2025, 10:55
Все новости »
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
США и РФ ведут переговоры о прекращении огня в Украине: что известно
08 августа 2025, 18:05
Двое подростков повредили спортивное сооружение в Тернопольской области
08 августа 2025, 17:49
В Киеве простились с журналисткой Викторией Рощиной, погибшей в российском плену
08 августа 2025, 17:39
Большинство украинцев стремятся к завершению войны путем переговоров, - опрос Gallup
08 августа 2025, 17:15
Препятствовал мобилизации: "Свобода" отзовет своего депутата в Ровенской области
08 августа 2025, 17:12
В Кривом Роге зафиксирован мощный смерч в районе карьера
08 августа 2025, 17:04
Подземные школы и укрытия: как в Запорожье готовятся к новому учебному году
08 августа 2025, 16:36
В Ивано-Франковске псевдобанкир обманул женщину на 100 тысяч гривен
08 августа 2025, 16:36
Большинство домохозяйств в Украине испытывают трудности с доступом к лекарствам
08 августа 2025, 16:33
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Все публикации »
Валерий Чалый
Вадим Денисенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »