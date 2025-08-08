17:15  08 серпня
Більшість українців прагнуть завершення війни шляхом переговорів, - опитування Gallup
17:12  08 серпня
Перешкоджав мобілізації: "Свобода" відкличе свого депутата на Рівненщині
15:39  08 серпня
На Закарпатті прикордонника затримали під час одержання хабаря
UA | RU
UA | RU
08 серпня 2025, 17:50

Актуальні вакансії в Харківській області: пропозиції з зарплатою до 50 тис. грн, які варто розглянути

08 серпня 2025, 17:50
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Станом на 7 серпня 2025 року в Харківській області налічується 3384 актуальні вакансії

Про це повідомляє Харківська обласна служба зайнятості, передає RegioNews.

За інформацією Харківської обласної військової адміністрації, серед найзатребуваніших професій - машиністи екскаваторів, начальники змін та інженери-технологи з виробництва продукції тваринництва.

Зокрема, машиніст екскаватора може розраховувати на заробітну плату до 50 000 гривень, начальник зміни - близько 40 300 гривень, а інженер-технолог - до 40 000 гривень на місяць. Серед інших пропозицій також є вакансії дорожніх робітників, операторів машинного доїння, фахівців із контролю якості, малярів, а також техніків з експлуатації сонячних енергетичних установок. Заробітні плати на цих посадах варіюються від 17 900 до 25 000 гривень.

Машиністи екскаваторів отримують одні з найвищих зарплат

Повний перелік актуальних вакансій у Харкові та області можна переглянути за офіційним посиланням Харківської обласної служби зайнятості. Для консультацій щодо працевлаштування доступна гаряча лінія, яка працює з понеділка по п'ятницю з 8:30 до 17:00 за телефонами: 0800 600 498 та +38 (096) 055 48 69.

Нагадаємо, що ветерани з ІТ-досвідом у Харківській області можуть отримати до $20 тисяч на запуск власного стартапу. Також молоді підприємці регіону мають можливість безкоштовно підвищити кваліфікацію завдяки спеціальним грантовим програмам, які підтримують розвиток бізнесу в умовах війни.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
робота Харківська область заробітки вакансія зарплата Служба зайнятості
Косив траву і підірвався на міні: нещасний випадок на Харківщині
08 серпня 2025, 13:24
Харківщина готується до зими разом із міжнародними партнерами
08 серпня 2025, 12:42
"Діалог влади та бізнесу": на Харківщині обговорять ритейл в умовах війни
08 серпня 2025, 10:55
Всі новини »
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
На Сумщині викрили масштабну корупційну схему: 18 підозрюваних і збитки понад 19 млн грн
08 серпня 2025, 18:14
США та РФ ведуть переговори про припинення вогню в Україні: що відомо
08 серпня 2025, 18:05
Двоє підлітків пошкодили спортивну споруду на Тернопільщині
08 серпня 2025, 17:49
У Києві попрощалися із журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула у російському полоні
08 серпня 2025, 17:39
Більшість українців прагнуть завершення війни шляхом переговорів, - опитування Gallup
08 серпня 2025, 17:15
Перешкоджав мобілізації: "Свобода" відкличе свого депутата на Рівненщині
08 серпня 2025, 17:12
У Кривому Розі зафіксовано потужний смерч в районі кар'єру
08 серпня 2025, 17:04
Підземні школи та укриття: як на Запоріжжі готуються до нового навчального року
08 серпня 2025, 16:36
У Івано-Франківську псевдобанкір ошукав жінку на 100 тисяч гривень
08 серпня 2025, 16:36
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Валерій Чалий
Вадим Денисенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »