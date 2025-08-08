Фото: ілюстративне

Про це повідомляє Харківська обласна служба зайнятості, передає RegioNews.

За інформацією Харківської обласної військової адміністрації, серед найзатребуваніших професій - машиністи екскаваторів, начальники змін та інженери-технологи з виробництва продукції тваринництва.

Зокрема, машиніст екскаватора може розраховувати на заробітну плату до 50 000 гривень, начальник зміни - близько 40 300 гривень, а інженер-технолог - до 40 000 гривень на місяць. Серед інших пропозицій також є вакансії дорожніх робітників, операторів машинного доїння, фахівців із контролю якості, малярів, а також техніків з експлуатації сонячних енергетичних установок. Заробітні плати на цих посадах варіюються від 17 900 до 25 000 гривень.

Машиністи екскаваторів отримують одні з найвищих зарплат

Повний перелік актуальних вакансій у Харкові та області можна переглянути за офіційним посиланням Харківської обласної служби зайнятості. Для консультацій щодо працевлаштування доступна гаряча лінія, яка працює з понеділка по п'ятницю з 8:30 до 17:00 за телефонами: 0800 600 498 та +38 (096) 055 48 69.

Нагадаємо, що ветерани з ІТ-досвідом у Харківській області можуть отримати до $20 тисяч на запуск власного стартапу. Також молоді підприємці регіону мають можливість безкоштовно підвищити кваліфікацію завдяки спеціальним грантовим програмам, які підтримують розвиток бізнесу в умовах війни.