"Диалог власти и бизнеса": на Харьковщине обсудят ритейл в условиях войны
Харьковская областная военная администрация продолжает работу онлайн-платформы "Диалог власти и бизнеса", направленной на эффективное взаимодействие между государством и предпринимателями региона
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.
Следующая встреча состоится сегодня, 8 августа, в 14.00.
Темой мероприятия станет "Состояние, проблематика и перспективы развития предприятий ритейла в условиях военного положения".
Для участия в событии нужно заполнить электронную анкету по постоянно действующей ссылке.
За дополнительной информацией можно обращаться в Департамент экономики и международных отношений Харьковской ОВА по телефону: +380 97 735 98 44.
Напомним, молодые предприниматели Харьковской области могут получить грант на повышение квалификации. Сумма финансирования составляет до 30000 грн. Программа действует на неизменной базе.