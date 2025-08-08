09:59  08 августа
08 августа 2025, 10:55

"Диалог власти и бизнеса": на Харьковщине обсудят ритейл в условиях войны

08 августа 2025, 10:55
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
Харьковская областная военная администрация продолжает работу онлайн-платформы "Диалог власти и бизнеса", направленной на эффективное взаимодействие между государством и предпринимателями региона

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

Следующая встреча состоится сегодня, 8 августа, в 14.00.

Темой мероприятия станет "Состояние, проблематика и перспективы развития предприятий ритейла в условиях военного положения".

Для участия в событии нужно заполнить электронную анкету по постоянно действующей ссылке.

За дополнительной информацией можно обращаться в Департамент экономики и международных отношений Харьковской ОВА по телефону: +380 97 735 98 44.

Напомним, молодые предприниматели Харьковской области могут получить грант на повышение квалификации. Сумма финансирования составляет до 30000 грн. Программа действует на неизменной базе.

