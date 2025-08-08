09:59  08 серпня
08 серпня 2025, 10:55

"Діалог влади та бізнесу": на Харківщині обговорять ритейл в умовах війни

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Харківська обласна військова адміністрація продовжує роботу онлайн-платформи "Діалог влади та бізнесу", яка спрямована на ефективну взаємодію між державою та підприємцями регіону

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Наступна зустріч відбудеться сьогодні, 8 серпня, о 14:00.

Темою заходу стане "Стан, проблематика та перспективи розвитку підприємств ритейлу в умовах воєнного стану".

Для участі у події потрібно заповнити електронну анкету за постійно діючим посиланням.

За додатковою інформацією можна звертатися до Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської ОВА за телефоном: +380 97 735 98 44.

Нагадаємо, молоді підприємці Харківщини можуть отримати грант на підвищення кваліфікації. Сума фінансування становить до 30 000 грн. Програма діє на постійній основі.

