В Запорожском районе в результате атаки FPV-дрона ранены два человека
Россияне запустили FPV-дрон по селу в Запорожском районе
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"Два человека ранены в результате вражеской атаки на Запорожский район. Российский FPV-дрон ударил по Беленькому", – говорится в сообщении.
Получили ранения 43-летняя женщина и 49-летний мужчина. Им оказывается вся необходимая помощь.
Напомним, в Степногорской громаде на Запорожье погибли три человека. Российские оккупанты атаковали громаду в течение 3 августа.
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