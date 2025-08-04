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04 серпня 2025, 08:24

У Харкові чоловік стріляв у ветерана ЗСУ: нападника затримали

04 серпня 2025, 08:24
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фото: Харківська обласна прокуратура
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У Харкові правоохоронці оперативно встановили особу та затримали чоловіка, який вистрілив із травматичного пістолета у ветерана та почав бити його руками і ногами

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент трапився у неділю, 3 серпня, біля багатоквартирного будинку на вулиці 92-ї бригади.

Між двома чоловіками виник конфлікт. Під час сварки 43-річний чоловік дістав травматичний пістолет ПМР 9 мм і вистрілив у 22-річного ветерана ЗСУ, який під час служби втратив ногу.

Наразі потрепілий перебуває у лікарні та отримує медичну допомогу.

Зловмисника затримано за місцем проживання. Йому планують оголосити підозру.

Нагадаємо, в Івано-Франківську побили офіцера "Азову" Андрія Кориневича. Інцидент трапився у червні. Згодом з'ясувалося, що двоє нападників виявились військовими з 3-ї окремої штурмової бригади.

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