У Харкові чоловік стріляв у ветерана ЗСУ: нападника затримали
У Харкові правоохоронці оперативно встановили особу та затримали чоловіка, який вистрілив із травматичного пістолета у ветерана та почав бити його руками і ногами
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.
Зазначається, що інцидент трапився у неділю, 3 серпня, біля багатоквартирного будинку на вулиці 92-ї бригади.
Між двома чоловіками виник конфлікт. Під час сварки 43-річний чоловік дістав травматичний пістолет ПМР 9 мм і вистрілив у 22-річного ветерана ЗСУ, який під час служби втратив ногу.
Наразі потрепілий перебуває у лікарні та отримує медичну допомогу.
Зловмисника затримано за місцем проживання. Йому планують оголосити підозру.
Нагадаємо, в Івано-Франківську побили офіцера "Азову" Андрія Кориневича. Інцидент трапився у червні. Згодом з'ясувалося, що двоє нападників виявились військовими з 3-ї окремої штурмової бригади.