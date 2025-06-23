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23 июня 2025, 21:57

Нападение на военного Азова в Ивано-Франковске: двое нападавших оказались военными из 3-й отдельной штурмовой бригады

23 июня 2025, 21:57
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Фото: скрин
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В Азове сообщили, что на их военного напали военные 3-й отдельной штурмовой бригады. Отмечается, что организовывали нападение четыре человека

Об этом сообщили в 12 бригаде специального назначения "Азов" Национальной гвардии, передает RegioNews.

13 июня напали на военного Андрея Кориневича ("Корень") в Ивано-Франковске. Правоохранители установили личности четырех причастных. Двое нападавших оказались военными 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ: Семен Клок (позывной "Малыш") и Василий Бондаренко (позывной "Вися").

"Клок неоднократно привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, кражу, нанесение телесных повреждений, езду без водительского удостоверения в нетрезвом состоянии. В октябре 2024 года из табельного оружия выстрелил посреди улицы в живот офицеру НГУ, но не получил никакого наказания. Бондаренко отбывал наказание за вооруженное нападение на инкассаторов, в начале полномасштабного вторжения вышел из тюрьмы на поруки и стал военнослужащим 3 ОШБ", - сообщили в "Азове".

Также было еще два человека. Это Максим Белогуб, ожидавший в автомобиле, и Сергей Цыганчук, который, по предварительной информации, собирал данные о Кориневиче и присутствовал при планировании нападения.

В "Азове" заявили, что требуют скорейшего привлечения нападающих к ответственности.

Сам Андрей Кориневич опубликовал видео, в котором рассказал о нападении на него. По его словам, организовали нападение военные, связываемые с Андреем Белецким, командиром 3 армейского корпуса.

По словам Андрея, двух нападающих он знает лично: раньше они воевали вместе во время АТО. Мотив нападения ему неизвестен.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области напали на 33-летнего военного вблизи одного из магазинов. Известно, что ему нанесли телесные повреждения, используя вероятно телескопические палки и газовый баллон со слезоточивым веществом.

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