Фото: полиция Днепропетровской области

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел на улице Шевченко, где злоумышленник избил 31-летнего мужчину и отобрал его личные вещи.

29 июля около 20:00 медики скорой помощи доставили пострадавшего в больницу с телесными повреждениями. На вызов оперативно прибыли работники Никопольского районного управления полиции. В ходе следственных действий правоохранители выяснили, что нападавший наблюдал за пострадавшим на улице, а затем нанес ему несколько ударов по голове. После этого он забрал сумку жертвы, в которой находились мобильный телефон, банковская карточка и документы, и скрылся с места происшествия.

Следствие продолжается, ведется сбор доказательств

По результатам первоочередных следственных мероприятий правоохранители установили личность нападающего. Им оказался 32-летний местный житель. Мужчину задержали и официально сообщили о подозрении по статье 187 часть 4 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за разбой.

Следствие продолжается, правоохранительные органы продолжают собирать доказательства для дальнейшего рассмотрения дела в суде.

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