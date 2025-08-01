В Никополе произошло разбойное нападение на прохожего: что известно
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на прохожего
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.
Инцидент произошел на улице Шевченко, где злоумышленник избил 31-летнего мужчину и отобрал его личные вещи.
29 июля около 20:00 медики скорой помощи доставили пострадавшего в больницу с телесными повреждениями. На вызов оперативно прибыли работники Никопольского районного управления полиции. В ходе следственных действий правоохранители выяснили, что нападавший наблюдал за пострадавшим на улице, а затем нанес ему несколько ударов по голове. После этого он забрал сумку жертвы, в которой находились мобильный телефон, банковская карточка и документы, и скрылся с места происшествия.
По результатам первоочередных следственных мероприятий правоохранители установили личность нападающего. Им оказался 32-летний местный житель. Мужчину задержали и официально сообщили о подозрении по статье 187 часть 4 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за разбой.
Следствие продолжается, правоохранительные органы продолжают собирать доказательства для дальнейшего рассмотрения дела в суде.
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