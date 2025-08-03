Фото: Нацполиция

В ТЦК рассказали детали инцидента в Николаевской области. Отмечается, что на военных ТЦК было совершено нападение

Об этом сообщает Николаевский областной ТЦК и СП, передает RegioNews.

Инцидент произошел 3 августа в селе Бугское Николаевской области. Представители ТЦК и полиции вместе проводили мероприятия оповещения. Приблизительно в 14:00 неизвестные люди с битами и металлическими трубами напали на военных. Они избили одного из солдат, а также повредили автомобиль.

По словам представителей ТЦК, в целях самозащиты данный военнослужащий произвел выстрел из травматического пистолета. Есть пострадавшие среди военных ТЦК, а также гражданских. Правоохранители выясняют все обстоятельства.

"Напоминаем, что оскорбление чести и достоинства, угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества военнослужащему, участвующему в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ, а также его родным - наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет", - напоминают в ТЦК.

Напомним, ранее в Одесской области женщина напала на военного ТЦК. Это произошло прямо у здания учреждения. В ТЦК уже прокомментировали ситуацию.