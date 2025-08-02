Конфликт гражданских с ТЦК в Виннице квалифицировали как попытку захвата государственного учреждения
Полиция открыла уголовное производство по факту попытки захвата государственного учреждения после конфликта с участием гражданских с ТЦК в Виннице
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Винницкой области.
Отмечается, что в результате конфликта часть людей повредила ворота и проникла на территорию учреждения, чтобы оттеснить людей и прекратить дальнейшее нарушение общественного порядка.
"Следователи расследуют уголовное производство по ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений) УКУ", - говорится в сообщении.
Пять мужчин в возрасте от 21 до 33 лет, причастных к преступлению, задержаны в процессуальном порядке.
Как сообщалось, в Виннице 1 августа около 23:00 местные жители собрались возле стадиона и потребовали выпустить мужчин, находившихся там под наблюдением ТЦК. После этого начались стычки с военнослужащими ведомства и полицейскими.