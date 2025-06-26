фото: Facebook / Андрей Кориневич

Об этом сообщает Национальная Гвардия Украины, передает RegioNews.

В Национальной гвардии Украины заявили о неприемлемости инцидента, произошедшего 13 июня в Ивано-Франковске. Речь идет о нападении на офицера 12-й бригады специального назначения "Азов" Андрея Кориневича. Командование Нацгвардии официально осудило противоправные действия, отметив, что независимо от подразделения или звания, военнослужащие должны уважать друг друга.

Правоохранители уже установили лица, которые могут быть причастны к нападению. В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. В Нацгвардии подчеркнули, что ожидают беспристрастного и всестороннего расследования. В случае доказательства вины все причастные должны понести ответственность согласно действующему законодательству.

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В учреждении подчеркивают: уважение между военнослужащими разных структур – ключевой принцип сплоченности в секторе безопасности и обороны. Во время полномасштабной войны Украина должна оставаться единственной перед общим врагом – Россией.

Нацгвардия заявила о полной готовности к сотрудничеству с правоохранительными органами для выяснения всех обстоятельств и предоставления правовой оценки действиям участников конфликта.

Ранее сообщалось, в Ивано-Франковске двое мужчин напали на военного: полиция объявила подозрение мужчинам 24 и 25 лет.