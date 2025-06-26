14:53  26 июня
В центре Киева произошло ДТП с элитной иномаркой
14:09  26 июня
В Украине завтра будет тепло, местами дожди с грозами
11:33  26 июня
Из-за непогоды в Украине обесточены десятки городов и сел
UA | RU
UA | RU
26 июня 2025, 14:17

В Ивано-Франковске избили офицера "Азова" Андрея Кориневича - в Нацгвардии прокомментировали ситуацию

26 июня 2025, 14:17
Читайте також українською мовою
фото: Facebook / Андрей Кориневич
Читайте також
українською мовою

Командование Нацгвардии осудило нападение на офицера "Азова" Андрея Кориневича в Ивано-Франковске

Об этом сообщает Национальная Гвардия Украины, передает RegioNews.

В Национальной гвардии Украины заявили о неприемлемости инцидента, произошедшего 13 июня в Ивано-Франковске. Речь идет о нападении на офицера 12-й бригады специального назначения "Азов" Андрея Кориневича. Командование Нацгвардии официально осудило противоправные действия, отметив, что независимо от подразделения или звания, военнослужащие должны уважать друг друга.

Правоохранители уже установили лица, которые могут быть причастны к нападению. В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. В Нацгвардии подчеркнули, что ожидают беспристрастного и всестороннего расследования. В случае доказательства вины все причастные должны понести ответственность согласно действующему законодательству.

Читайте также: Нападение на военного Азова в Ивано-Франковске: двое нападавших оказались военными из 3-й отдельной штурмовой бригады

В учреждении подчеркивают: уважение между военнослужащими разных структур – ключевой принцип сплоченности в секторе безопасности и обороны. Во время полномасштабной войны Украина должна оставаться единственной перед общим врагом – Россией.

Нацгвардия заявила о полной готовности к сотрудничеству с правоохранительными органами для выяснения всех обстоятельств и предоставления правовой оценки действиям участников конфликта.

Ранее сообщалось, в Ивано-Франковске двое мужчин напали на военного: полиция объявила подозрение мужчинам 24 и 25 лет.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина Ивано-Франковск инцидент нападение Избиение Азов
Из-за непогоды в Украине обесточены десятки городов и сел
26 июня 2025, 11:33
Силы ПВО обезвредили ночью 24 из 41 БПЛА
26 июня 2025, 11:20
"Резерв+" временно не работает: что говорят в Минобороны
26 июня 2025, 10:28
Все новости »
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
Минобороны запускает "пакет раненого": что туда входит
26 июня 2025, 15:28
В Закарпатье будут судить мужчину, который переправлял беспилотником сигареты в Румынию
26 июня 2025, 15:25
Не оправдавший ожиданий: в прокуратуре реорганизовали Департамент защиты инвестиций
26 июня 2025, 15:13
На Закарпатье женщина сгорела заживо во время сжигания сухостоя
26 июня 2025, 15:10
На таможне разоблачили схему "откатов" за вывоз валюты
26 июня 2025, 14:57
Предпринимателя из Харьковщины судили за работу на оккупантов
26 июня 2025, 14:55
В центре Киева произошло ДТП с элитной иномаркой
26 июня 2025, 14:53
Рынок недвижимости Харькова оживает: сколько стоит квадратный метр
26 июня 2025, 14:42
В Одессе в роддоме умер ребенок: полиция начала расследование
26 июня 2025, 14:37
За $4 000 - в Словакию: в Закарпатье будут судить правоохранителя за переправку уклониста
26 июня 2025, 14:18
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »