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23 липня 2025, 13:34

Харківщина розвиває інклюзивну освіту за підтримки європейських партнерів

23 липня 2025, 13:34
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фото: Харківська ОВА
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У Харківській області триває реалізація проєкту з посилення інклюзивної освіти за підтримки міжнародних партнерів

Про це повідомила Харківська ОВА, передає RegioNews.

Так, за дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова заступниця голови Віта Ковальська разом із представниками ЮНІСЕФ та Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди провела нараду щодо проєкту "Посилення інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами (ООП) у Харківській області".

У заході взяли участь заступники очільників громад, керівники управлінь освіти, фахівці та представники закладів, які надають корекційно-розвиткові послуги дітям з ООП.

Віта Ковальська наголосила, що забезпечення рівних та безбар'єрних можливостей для навчання дітей в умовах війни – це пріоритетна задача, особисто підконтрольна начальнику ОВА. Громади закликають створювати умови для роботи мотивованих фахівців і спеціалістів.

Під час наради обговорили ключові питання щодо комплектування закладів освіти дітьми з ООП, забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів спеціалізованим обладнанням, а також організації роботи фахівців у громадах.

Окрему увагу приділили підготовці спеціалістів, які навчаються за кошти обласного бюджету в ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, та питанням оптимального розподілу відпусток педагогів у літній період, щоб не порушувати надання корекційних послуг.

Проєкт ЮНІСЕФ завершиться у грудні 2025 року у перших 20 громадах, представників громад закликали активізувати роботу над вирішенням проблем на місцях. З 1 січня 2026 року проєкт стартує у наступних 23 громадах.

Як відомо, Харківська ОВА, районні та міські військові адміністрації, а також місцеві ради активно поглиблюють співпрацю з європейськими партнерами. Саме міжнародна підтримка є ключовим фактором успіху у розбудові сучасної та якісної системи інклюзивної освіти.

Нагадаємо, у Харкові за підтримки ЮНІСЕФ відкрили новий навчальний клас "Школи супергероїв" для дітей, які перебувають на лікуванні.

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Харківська область Харківська ОВА підтримка інклюзивна освіта ЮНІСЕФ міжнародні партнери
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