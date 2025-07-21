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21 июля 2025, 13:20

В Харьковской области во время работы в поле подорвался тракторист

21 июля 2025, 13:20
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иллюстративное фото: ГСЧС Украины в Харьковской области
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Вблизи села Вербовка Балаклейской общины Изюмского района в поле подорвался тракторист

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

"В результате взрыва неизвестного предмета 29-летний тракторист получил серьезные травмы. В состоянии средней тяжести его доставили в медучреждение", — говорится в сообщении.

Пострадавший находится под наблюдением врачей.

Напомним, 7 июля россияне убили 35-летнего тракториста вблизи Берислава Херсонской области.

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