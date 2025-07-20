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20 июля 2025, 11:37

На Харьковщине дроны атаковали гражданских: ранены велосипедист и пассажиры авто

20 июля 2025, 11:37
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Фото: Национальная полиция Украины
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Российские войска в течение минувших суток продолжали обстреливать населенные пункты Харьковской области

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Под огонь попали Изюмский, Чугуевский и Купянский районы. Больше всего пострадали мирные жители - зафиксировано шесть раненых, среди них женщины и пожилые мужчины.

В ночь на 20 июля в Изюме от ракетного удара поврежден двухэтажный жилой дом и заброшенное предприятие. В результате попадания ранены две женщины в возрасте 50 и 76 лет. Одну из них госпитализировали с травмами. В Чугуевском районе, вблизи села Нечволодовка, вражеский ударный дрон типа FPV попал рядом с мужчиной, который ехал на велосипеде. 42-летний пострадавший госпитализирован.

Инцидент с применением FPV-дрона также произошел в Купянске. Беспилотник ударил по гражданскому автомобилю, в котором находились трое мужчин в возрасте 45, 59 и 73 года. Все они получили ранения в результате разбитого стекла. Медики оказали помощь на месте и доставили пострадавших в медучреждения.

Ранее сообщалось, Константиновка под обстрелом: россияне ударили по домам дронами и авиабомбами.

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Харьковская область обстрелы Изюм Купянск FPV-дрон раненые ракета
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