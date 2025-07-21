13:20  21 липня
На Харківщині під час роботи в полі підірвався тракторист
13:01  21 липня
У Тернополі з вікна четвертого поверху випала дитина
07:20  21 липня
На Сумщині українські дронарі рознесли позиції окупантів
UA | RU
UA | RU
21 липня 2025, 14:25

На Харківщині розміновано понад 2,8 тисячі гектарів — робота триває

21 липня 2025, 14:25
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Розмінування звільнених територій залишається ключовим пріоритетом для Харківщини. За сприяння Харківської ОВА, гуманітарне розмінування триває у 32 громадах регіону

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на обласну військову адміністрацію.

Зазначається, що за перше півріччя 2025 року до Центру координації протимінної діяльності при ХОВА надійшло 360 звернень щодо обстеження територій.

Наразі обстежено понад 7 000 га, а розміновано – 2 860 га.

До робіт залучені державні та недержавні оператори. У фокусі — об'єкти критичної інфраструктури, дороги, газопроводи, ЛЕП, залізниця та лісові дороги.

Особлива увага — розмінуванню сільгоспугідь: на Харківщину спрямовано понад 670 млн грн з держбюджету — найбільше серед усіх постраждалих регіонів. За державною програмою компенсації вже подано 494 заявки, розміновано понад 3 100 га.

Також під час засідання Центру обговорили питання реабілітації постраждалих від підривів. З початку року зафіксовано 33 інциденти, зокрема серед постраждалих — 5 дітей. Для допомоги цивільним, які зазнали поранень через російські обстріли, налагоджено співпрацю з 12 гуманітарними та благодійними організаціями.

Нагадаємо, Україна створила важкий дистанційний комплекс гуманітарного розмінування "ГАРТ 5100". За один день машина здатна розмінувати понад 2 га забруднених вибухонебезпечними предметами територій.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
вибух Харківська область розмінування міна Харківська ОВА вибухонебезпечні предмети
На Харківщині під час роботи в полі підірвався тракторист
21 липня 2025, 13:20
На Харківщині обговорили, як підтримати місцевий бізнес під час війни
21 липня 2025, 10:59
На Харківщині дрони атакували цивільних: поранено велосипедиста та пасажирів авто
20 липня 2025, 11:37
Всі новини »
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
Повернення до життя через ІТ: як Харківщина підтримує ветеранів
21 липня 2025, 15:39
Умєров заявив, що майже усі дрони, які використовуються на війні, є українськими
21 липня 2025, 15:29
Забрали паспорт і били пляшками: українська модель Марія Ковальчук дала перше інтерв’ю після побиття в Дубаї
21 липня 2025, 15:13
Росіяни завдали авіаудару по місту на Донеччині
21 липня 2025, 15:11
На Закарпатті затримали двох переправників та клієнта, якого вони везли до кордону з Угорщиною
21 липня 2025, 15:02
На Донеччині внаслідок масованих обстрілів за останню добу -1 загиблий, 6 поранених
21 липня 2025, 14:46
Росіяни знову обстріляли Харківщину, пошкоджені будинки та лінія електропередач
21 липня 2025, 14:39
У Франківську водій приїхав на СТО на палаючому авто
21 липня 2025, 14:31
ДБР затримало керівника "Ліси України": його підозрюють у незаконному збагаченні майже на 8 млн
21 липня 2025, 14:24
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »