На Харківщині розміновано понад 2,8 тисячі гектарів — робота триває

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Розмінування звільнених територій залишається ключовим пріоритетом для Харківщини. За сприяння Харківської ОВА, гуманітарне розмінування триває у 32 громадах регіону

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на обласну військову адміністрацію.

Зазначається, що за перше півріччя 2025 року до Центру координації протимінної діяльності при ХОВА надійшло 360 звернень щодо обстеження територій.

Наразі обстежено понад 7 000 га, а розміновано – 2 860 га.

До робіт залучені державні та недержавні оператори. У фокусі — об'єкти критичної інфраструктури, дороги, газопроводи, ЛЕП, залізниця та лісові дороги.

Особлива увага — розмінуванню сільгоспугідь: на Харківщину спрямовано понад 670 млн грн з держбюджету — найбільше серед усіх постраждалих регіонів. За державною програмою компенсації вже подано 494 заявки, розміновано понад 3 100 га.

Також під час засідання Центру обговорили питання реабілітації постраждалих від підривів. З початку року зафіксовано 33 інциденти, зокрема серед постраждалих — 5 дітей. Для допомоги цивільним, які зазнали поранень через російські обстріли, налагоджено співпрацю з 12 гуманітарними та благодійними організаціями.

Нагадаємо, Україна створила важкий дистанційний комплекс гуманітарного розмінування "ГАРТ 5100". За один день машина здатна розмінувати понад 2 га забруднених вибухонебезпечними предметами територій.