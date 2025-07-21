В Харьковской области обсудили, как поддержать местный бизнес во время войны

фото: Харьковская областная военная администрация

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.

В рамках платформы "Диалог власти и бизнеса" в Харьковской ОВА состоялось очередное заседание, в ходе которого обсудили расширение грантовых программ для предпринимателей, компенсации за разминирование сельскохозяйственных земель, новые процедуры в сфере охраны окружающей среды, а также усовершенствование системы оповещения населения.

"Вопрос поддержки малого и среднего бизнеса в условиях войны находится на личном контроле начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова. Мы ведем диалог с Минцифрой и Минэкономики по ускорению процедур подачи заявлений на возмещение и получение грантов. У бизнеса Харьковщины есть потенциал, и задача государства — дать четкие, доступные механизмы поддержки", — сообщил заместитель начальника Харьковской ОВ Евгений Иванов.

В частности, недавно при поддержке Харьковской ОВА производители перерабатывающей промышленности могут получить гранты на возобновление бизнеса после обстрелов, закупку оборудования, в том числе б/у, и даже на нематериальные активы.

"Приоритетом сегодня есть поддержка работодателей. В частности, предприятия могут получить компенсацию за нанесенный ущерб — на восстановление разрушенного имущества, закупку оборудования, в том числе б/у, или запуск новых производственных процессов", – отметил директор Харьковского областного центра занятости Александр Котуков.

Напомним, на днях РФ снова атаковала гражданскую инфраструктуру в Харьковской области.