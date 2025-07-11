На Харьковщине трое мужчин ехали на рыбалку: автомобиль подорвался на мине
Вблизи села Терновая Харьковского района на мине взорвался автомобиль, в котором трое мужчин ехали на рыбалку
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.
По материалам следствия, инцидент произошел 6 июля.
"В результате взрыва 75-летний водитель и 68-летний пассажир получили ранения. Еще один пассажир, 52-летний мужчина, получил острую стрессовую реакцию", — говорится в сообщении.
По факту совершения военного преступления правоохранители приступили к досудебному расследованию.
Напомним, ранее в Харьковской области трактор подорвался на российской противотанковой мине. В результате взрыва пострадал тракторист.
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